Taşeron, geçici, TYP, ücretli öğretmen, belediye şirket işçilerine KADRO astarı çözülüyor! Toplu iş sözleşmesi, kamu işçi zammı...

İşçilerin kadro süreci hakkında aramalar hız kazandı. Geçici işçilerin kadro talebi Meclis'e gelirken, gözler Resmi Gazete'ye çevrildi. Öte yandan Taşeron işçiler, TYP'liler, ücretli öğretmenlerin kadro talebi devam ediyor. 90 bin taşeron işçi meselesinin çözülmesi de masaya geldi. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay tarafından yapılan açıklamada, "Seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Gündem, geçici işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçmesi" ifadelerine yer verildi. Peki, kimler kadroya geçecek? İşte tüm merak edilenler...