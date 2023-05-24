16 milyon SSK Bağ-Kur emeklisini sevinçten dört köşe edecek zam müjdesi! Tüm maaşlara kallavi artış geliyor! Refah payı, seyyanen zam dahil yeni maaş tablosu...

16 milyon SSK Bağ-Kur emeklisini sevinçten dört köşe edecek zam müjdesi! Tüm maaşlara kallavi artış geliyor. Başkan Erdoğan son açıklamasında "En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın açıklaması milyonlarca emekliyi meraklandırdı. Müjde heyecan sebep olurken çeşitli formüller akıllarda yerini aldı.