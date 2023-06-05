ENFLASYON AÇIKLANDI! EMEKLİYE, EYT’LİYE 5 AYLIK ZAM! Kim ne kadar alacak? İşte Bağ-Kur ve SSK'lıların zamlı maaşları

KÖK MAAŞA UYGULANACAK

Geçtiğimiz ay en düşük emekli aylığı ödemesi 7 bin 500 liraya yükselirken, Temmuz zammı bu ödemeye değil emeklilerin kök aylığına yansıyacak. En düşük kök aylık Bağ-Kur emeklilerinde 5 bin 456, Bağ-Kur tarım emeklilerinde 4 bin 336, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 3 bin 777, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 6 bin 93 lira. Bu maaşı alan emeklilere 7 bin 500 lira ödeniyor. Temmuz zammı da bu kök maaşlarına eklenecek.