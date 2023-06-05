ENFLASYON AÇIKLANDI! EMEKLİYE, EYT’LİYE 5 AYLIK ZAM! Kim ne kadar alacak? İşte Bağ-Kur ve SSK'lıların zamlı maaşları
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı için bir ipucu daha geldi. 5 aylık enflasyona göre emeklilerin zam oranı yüzde 15.26 çıktı. Geriye tek veri kaldı. Bu veri merakla beklenirken, ayrıca ek iyileştirmeler de yapılacak. Artışlardan emekli olan EYT'liler de yararlanacak. Peki maaşlar nasıl değişecek? İşte detayları...
Milyonlarca emeklinin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Temmuz'da bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak olan emeklilere, ayrıca ek iyileştirmeler de gündemde. Artışlar merakla beklenirken, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verileriyle önemli bir ipucu geldi.
İlk 4 aylık enflasyon yüzde 15.21 çıkmıştı. Mayıs ayı enflasyonu ise yüzde 0.04 geldi. Böylece ilk 5 aylık enflasyon yüzde 15.26 olarak gerçekleşti. Yani 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.26 çıktı. Geriye sadece bir veri kaldı. Bu verinin de 3 Temmuz'da açıklanmasıyla zam oranı ortaya çıkacak.
İLAVE ZAM GELİYOR
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına ilk 6 aylık enflasyonun yanı sıra refah payı da eklenirken, taban aylık ödemesinin üzerinde maaş alanlar için bir ek iyileştirme söz konusu olacak. Taban aylığı geçenlere maaşa göre farklılaşan kademeli ek zam yapılacak. En yüksek oranın taban aylığın hemen üstündeki maaşlara uygulanması bekleniyor. Bu kademeli zam refah payıyla birlikte yansıtılabileceği gibi, ayrı olarak seyyanen de yapılabilecek. Refah payı ile birlikte emeklilere yüzde 30-35'e varan zam bekleniyor. Kamu işçilerinde olduğu gibi yüzde 45 artış beklentileri de bulunuyor.
TABAN AYLIK NE OLUR?
Ayrıca taban aylık yani en düşük emekli aylığı ödemesinin de yükseltilmesi gündemde. En düşük aylık ödemesi Nisan ödeme döneminde ek ödeme dahil 5 bin 500 liradan yaklaşık yüzde 36 artışla 7 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Yine aynı oran uygulanırsa en düşük maaşta 10 bin 200 lira seviyesi görülebilecek.
KÖK MAAŞA UYGULANACAK
Geçtiğimiz ay en düşük emekli aylığı ödemesi 7 bin 500 liraya yükselirken, Temmuz zammı bu ödemeye değil emeklilerin kök aylığına yansıyacak. En düşük kök aylık Bağ-Kur emeklilerinde 5 bin 456, Bağ-Kur tarım emeklilerinde 4 bin 336, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 3 bin 777, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 6 bin 93 lira. Bu maaşı alan emeklilere 7 bin 500 lira ödeniyor. Temmuz zammı da bu kök maaşlarına eklenecek.