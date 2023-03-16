EYT’LİYE 10 BİN TL PROMOSYON! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yarışa girdiler! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? En yüksek promosyon veren banka hangisi?

EYT'liler için emekli aylığıyla birlikte promosyon süreci de başlarken, bankaların rekabeti de büyüdü. Promosyon tutarları yükselişe geçti. EYT'lilere 10 bin liraya varan ödeme alma imkanı ortaya çıktı. İlk emekli aylıkları Nisan ayında ödenecek. Bu nedenle emekliler aylıklarını almaya başlayana kadar tutarların daha da yükselmesi bekleniyor. İşte bankaların promosyon kampanyaları...