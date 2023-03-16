EYT'LİYE 10 BİN TL PROMOSYON! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yarışa girdiler! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? En yüksek promosyon veren banka hangisi?
Emeklilik başvurusu yapan EYT'liler için promosyon kapısı açılırken, bankaların yarışı da büyüdü. Kampanyalar iyice hareketlendi. EYT'lilere emekli olur olmaz 10 bin liraya varan ödeme alma imkanı ortaya çıktı. İşte bankaların kampanyaları...
EYT'liler için emekli aylığıyla birlikte promosyon süreci de başlarken, bankaların rekabeti de büyüdü. Promosyon tutarları yükselişe geçti. EYT'lilere 10 bin liraya varan ödeme alma imkanı ortaya çıktı. İlk emekli aylıkları Nisan ayında ödenecek. Bu nedenle emekliler aylıklarını almaya başlayana kadar tutarların daha da yükselmesi bekleniyor. İşte bankaların promosyon kampanyaları...
* ALBARAKATÜRK: Aylığı 3.500 liranın altında olanlara 4.500, 3.500-7.500 lira arası olanlara 5.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.000, 10.000 liradan fazla olanlara 6.500 lira ödüyor. Maaşını taşımanın yanı sıra 2 otomatik ödeme talimatı verenler promosyonlarını 500 lira artırırken, emekli yakınını getirenlere de her kişi için 500 lira ödüyor. 6 kişiye kadar referans olunabiliyor.
* AKBANK: Aylığı 3.500 liranın altında olanlara 4.200, 3.500-7.500 lira arası olanlara 4.850, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.250, 10.000 liradan fazla olanlara 7.000 lira ödüyor. Kredi kartı alıp 12 ay boyunca tek seferde veya toplamda her ay en az 1.000 lira harcama sözüne 1.500 lira chip-para veriyor. Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı da sunuyor.
* DENİZBANK: EYT'li olarak ilk defa DenizBank'tan maaş alacaklardan MobilDeniz uygulamasını indirenlere aylığı 3.500 liraya kadarsa 6.000, 3.500-7.500 lira arasındaysa 7.000, 7.500-10.000 lira arasındaysa 9.000, 10.000 liradan fazlaysa 10.000 lira veriyor. Mobil Deniz uygulamasını indirenler ise