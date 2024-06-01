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15.7 milyon emekli için duyuru 16.03'te yapıldı! 19-22-25-28 Haziran'da hesaba geçecek! SGK BAĞKUR tümü için...

Haziran ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca emekli vatandaş emekli maaşlarının ne zaman yatırılacağını merakla bekliyor. Emeklilerin hayatını kolaylaştırmak ve onlara mali planlama yapma fırsatı sunmak amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ödeme günlerini yeniden düzenledi. Son dönemde e-Devlet platformuna eklenen yeni özellikler sayesinde emekli vatandaşlar maaş ödemelerini kolaylıkla takip edebiliyor.

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Giriş Tarihi 01 Haziran 2024, 16:21 Güncelleme 01 Haziran 2024, 16:21
15.7 milyon emekli için duyuru 16.03’te yapıldı! 19-22-25-28 Haziran’da hesaba geçecek! SGK BAĞKUR tümü için... 1

Emekli maaşlarının ödeme günleri tahsis numarasının son hanesine göre belirleniyor. Bu sistem sayesinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri ödeme günlerini daha önceden bilebilecek. Emekli maaşlarının yatırılacağı günler SGK tarafından yapılan açıklamaya göre aşağıdaki şekilde sıralanıyor.

15.7 milyon emekli için duyuru 16.03’te yapıldı! 19-22-25-28 Haziran’da hesaba geçecek! SGK BAĞKUR tümü için... 2

SSK (4A) Emeklileri İçin Ödeme Günleri

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar için 18 Haziran

15.7 milyon emekli için duyuru 16.03’te yapıldı! 19-22-25-28 Haziran’da hesaba geçecek! SGK BAĞKUR tümü için... 3

Son rakamı 7 olanlar için 19 Haziran

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