15.7 milyon emekli için duyuru 16.03'te yapıldı! 19-22-25-28 Haziran'da hesaba geçecek! SGK BAĞKUR tümü için...

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Emekli maaşlarının ödeme günleri tahsis numarasının son hanesine göre belirleniyor. Bu sistem sayesinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri ödeme günlerini daha önceden bilebilecek. Emekli maaşlarının yatırılacağı günler SGK tarafından yapılan açıklamaya göre aşağıdaki şekilde sıralanıyor.