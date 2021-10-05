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Haberler Ekonomi 1.500 TL ve 2.500 TL üstü emekli maaşı alanlar dikkat: Paralar 2 gün içinde hesaplara yatıyor!

1.500 TL ve 2.500 TL üstü emekli maaşı alanlar dikkat: Paralar 2 gün içinde hesaplara yatıyor!

Paralar anında hesaplara yatıyor. Peş peşe promosyon açıklamaları için detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bankalar emekli kişilerin maaşlarını kendi bankalarına çekmek amacıyla yarışa girdi. Kuveyt Türk Bankası, resmi internet sitesi üzerinden emekli promosyon kampanyasına dair açıklama yaptı. Banka yaptığı açıklamada, emekli maaşını Kuveyt Türk'ten alan emeklilere 1.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılacağını bildirdi. Buna göre, 2.500 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara 1.000 TL promosyon ödemesi gerçekleştirilecek.

takvim.com.tr
05.10.2021 10:15 - Son Güncelleme: 05.10.2021 10:15
1.500 TL ve 2.500 TL üstü emekli maaşı alanlar dikkat: Paralar 2 gün içinde hesaplara yatıyor!

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİYLE İLGİLİ DETAYLAR;

SGK emekli maaşı (Emekli Sandığı, SGK, BAĞ-KUR) ödemelerini, bankamız aracılığıyla alan ve promosyon başvurusunda bulunan tüm müşterilerimize;

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1.500 TL ve 2.500 TL üstü emekli maaşı alanlar dikkat: Paralar 2 gün içinde hesaplara yatıyor!

1.500 TL'ye kadar emekli aylığı alanlara 750 TL,

1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 875 TL,

2.500 TL ve üzeri emekli aylığı alanlara 1.000 TL promosyon ödemesi gerçekleştirilmektedir.

1.500 TL ve 2.500 TL üstü emekli maaşı alanlar dikkat: Paralar 2 gün içinde hesaplara yatıyor!

Emekli Promosyonu Alabilmek İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Emekli vatandaşların promosyon ödemesi alabilmeleri için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Kuveyt Türk Bankası'ndan alacaklarına dair başvuruda bulunmaları gerekiyor.

1.500 TL ve 2.500 TL üstü emekli maaşı alanlar dikkat: Paralar 2 gün içinde hesaplara yatıyor!

Emekli maaşını Kuveyt Türk Bankası'na yeni taşıyan müşterilerin maaşlarını en az 1 defa bankadan aldıktan sonra, mevcut emekli maaş müşterilerimizse beklemeksizin en yakın Kuveyt Türk şubesine gelerek promosyon başvurusunda bulunmalarını takiben 3 iş günü sonrasında ödeme müşterimizin hesabına gerçekleştirilmektedir.

1.500 TL ve 2.500 TL üstü emekli maaşı alanlar dikkat: Paralar 2 gün içinde hesaplara yatıyor!

Birden fazla emekli maaşı alanların promosyon talebinde bulunmaları durumunda maaşlarının toplamı dikkate alınarak tek promosyon ödemesi yapılacaktır.

1.500 TL ve 2.500 TL üstü emekli maaşı alanlar dikkat: Paralar 2 gün içinde hesaplara yatıyor!

Emekli Promosyon Ödemeleri İçin Ne Zaman Başvurulabilir?

Maaşını Kuveyt Türk'e yeni taşıyan müşterimiz ilk maaşı bankamızdan aldıktan sonra başvuru yapabilirken, mevcutta maaşını Kuveyt Türk'ten alan müşterimizse istediği zaman başvuru yapabilmektedir.

1.500 TL ve 2.500 TL üstü emekli maaşı alanlar dikkat: Paralar 2 gün içinde hesaplara yatıyor!

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU NEDİR?

Banka promosyonları şu anda kamuda ya da özel sektörde aktif olarak çalışan ve kamu ya da özel kurumlardan emeklilik hakkını elde ederek emekli aylığı alan vatandaşlara verdiği paradır. 2017 senesinde Hükümet, Sosyal Güvenlik Kurumu vasıtası ile bankalarla bir protokol imzalamıştı. SGK ilaveten kamu bankaları dışında, 18 özel banka ile de emeklilere banka promosyonu ödemesi amacıyla uyuşma imzalamış ve ödemeler Mart ayından itibaren ödenmeye başlanmıştı.

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