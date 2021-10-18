1.500 TL alan emekli 40.000 ve 50.000 TL alabilir mi? Aylık emekli maaşına göre emekliler en fazla ne kadar kredi çekebilir?

Emekli olan vatandaşlar kredi çekmek istediklerinde en mühim noktalardan birisi aylık maaş tutarı oluyor. Peki emekli vatandaşlar aylık maaş tutarlarına göre en çok ne kadar kredi kullanabilirler? İhtiyaç kredilerinde devletin vermiş oldu yüzdelik miktar konut kredisine nazaran biraz daha azdır. Buna göre ise bir emekli fakat en çok maaşının %50 miktarını aylık taksit ödemesi geçmeyecek şekilde gereksinim kredisi kullanabilmektedir. Bu da 1.000 lira bir emekli maaşı alanın en çok 500 TL aylık taksit ödeyeceği manasına gelmektedir. 60 ay vadeli olarak maaşınızın yarısı ödemeli olarak bir kaç kredi hesaplaması yaptık.