1.500 TL alan emekli 40.000 ve 50.000 TL alabilir mi? Aylık emekli maaşına göre emekliler en fazla ne kadar kredi çekebilir?
Emekli olan vatandaşlarımız bankalardan gereksinim yada konut kredisi amacıyla belli bir miktara kadar kredi çekebilmektedir. Emeklilik kredisi amacıyla konut, taşıt ve gereksinime göre değişiklikler söz konusu. Emekli kredisi amacıyla meşru olarak bankalara yayılan yaşam sigortası şartı olmasa da yaş durumundan dolayı bu bir koşul olarak müşterilere sunulabiliyor. Bankaların kendilerini emniyet altına almaları amacıyla dilenen yaşam sigortası, başka kredi seçeneklerinde mecburi olmaksızın talep edilebiliyor. İsteyen müşteri kredisini sigortalatma ya da sigortalatmama hakkına sahip. Peki aylık emekli maaşına göre emekliler en çok ne kadar kredi çekebilir?
Emekli olan vatandaşlar kredi çekmek istediklerinde en mühim noktalardan birisi aylık maaş tutarı oluyor. Peki emekli vatandaşlar aylık maaş tutarlarına göre en çok ne kadar kredi kullanabilirler? İhtiyaç kredilerinde devletin vermiş oldu yüzdelik miktar konut kredisine nazaran biraz daha azdır. Buna göre ise bir emekli fakat en çok maaşının %50 miktarını aylık taksit ödemesi geçmeyecek şekilde gereksinim kredisi kullanabilmektedir. Bu da 1.000 lira bir emekli maaşı alanın en çok 500 TL aylık taksit ödeyeceği manasına gelmektedir. 60 ay vadeli olarak maaşınızın yarısı ödemeli olarak bir kaç kredi hesaplaması yaptık.
EMEKLİLERİN KREDİ KULLANIM DETAYLARI
Emekli vatandaşların kredi kullanmalarına dair mühim birtakım detaylar bulunuyor.
Bu detayların başında kredi çekecek emekli vatandaşın maaş tutarı geliyor. Emekli vatandaşın maaşı ne kadar yüksek ise kullanabileceği kredi tutarı o kadar yüksek oluyor. Emekli kişilerin kredi kullanımlarında bir başka faktör faktör ise yaş. Bazı bankalar kredi çekecek vatandaşların belirli bir yaş sınırının altında olmasını talep edebiliyorlar.
Tüm bunların beraberinde maaşa göre alınabilecek kredi tutarları şu şekilde;
Konut Kredisi
Konut kredisi kullanmak isteyen bir emekli maaşının yüzde 70'i kadar kredi taksiti ödeyebilir. Bir kaç misal vermek gerekirse;
* 1000 TL alan bir emekli konut kredisi amacıyla aylık 700 TL taksit ödeyebilir.
* 1500 TL alan bir emekli konut kredisi amacıyla aylık 1050 TL taksit ödeyebilir.
* 2000 TL alan bir emekli konut kredisi amacıyla aylık 1400 TL taksit ödeyebilir.
Bu sayılar ele alındığında faiz miktarlarının da etkisiyle 1.500 TL alan bir vatandaş 55 bin 60 bin TL'ye kadar kredi kullanabilir.