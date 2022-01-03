2022 yılının ilk Kabine Toplantısı 3 Ocak yani bugün gerçekleşti ve sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ulusa seslendi. Başkan Erdoğan "Aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz. Yeni düzenlemeye göre hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak. Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkartarak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz." dedi. Böylece merakla ve heyecanla beklenen Ocak 2022 emekli memur zamlı maaş tablosu da şekillenmiş oldu. Peki 1.500 TL, 2.000 TL 3.000 TL, 4.000, 5000, TL SGK-SSK Bağkur ve emekli sandığı maaşı alanların yeni zamlı maaşları ne kadar oldu