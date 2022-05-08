150 TL indirim yapılacak! A101, BİM, ŞOK ve Migros'ta hafta sonu market alışverişine çıkacak olanlara müjde!

Vakıfbank Alışveriş Kampanyası 2022

Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından birisi olan ve son olarak geliştirmiş olduğu bayram kredisi ile gündeme gelen Vakıfbank, yeni dönemde artan gıda fiyatlarına karşın vatandaşın yanında yer aldığını duyurdu.