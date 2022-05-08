Benzin, dizel, mazot ve LPG'de 75 TL indirim müjdesi! Milyonlarca sürücüye müjde! Nasıl başvurulur? Son tarih...
Ocak ayından mart ayına kadar zamlı fiyatlar aracılığı ile satışa yayılan akaryakıt ürünleri sürücülerin bütçelerini zedelemişken, mart ayında adeta başlayan Rusya- Ukrayna savaşı brent petrolün değerlenmesine ve netice olarak da akaryakıt ürünlerinin tarihi seviyeleri görmesine yol açtı.
Rusya- Ukrayna savaşının etkisi ile eş güdümlü değerlenen brent petrolün varil fiyatı, ülke sınırları içinde satışa yayılan akaryakıt ürünlerinin fiyatlarının da artmasına sebep oldu. Savaşın ilk dönemlerinde 25 TL oranına kadar artan benzin ve motorin fiyatları, sürücüleri dara düşürdü. Bu noktada döneme giren Ziraat Bankası, alakalı şartları gerçekleştiren bütün müşterilerine akaryakıt indirimi sunacağını açıkladı.
Müzakere sürecinin başlamasından sonra bir nebze de olsa düşen akaryakıt fiyatları, bütçeleri aşmaya devam etti. Sektör içinde gözlenen olumsuz ilerlemelere rağmen vatandaşın yanısıra yer alabilmek istediğini duyuran Ziraat Bankası, yeni akaryakıt kampanyasının detaylarını paylaştı.
Ziraat Bankası Bankkart Akaryakıt Kampanyası 2022
Ziraat Bankası tarafından geliştirilmiş olan akaryakıt kampanyasına göre bankanın bireysel Bankkart müşterilerine, akaryakıt harcamalarına karşın para puan hediyesinin verileceği bilgisi kaydedildi.