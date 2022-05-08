Benzin, dizel, mazot ve LPG'de 75 TL indirim müjdesi! Milyonlarca sürücüye müjde! Nasıl başvurulur? Son tarih...

Rusya- Ukrayna savaşının etkisi ile eş güdümlü değerlenen brent petrolün varil fiyatı, ülke sınırları içinde satışa yayılan akaryakıt ürünlerinin fiyatlarının da artmasına sebep oldu. Savaşın ilk dönemlerinde 25 TL oranına kadar artan benzin ve motorin fiyatları, sürücüleri dara düşürdü. Bu noktada döneme giren Ziraat Bankası, alakalı şartları gerçekleştiren bütün müşterilerine akaryakıt indirimi sunacağını açıkladı.