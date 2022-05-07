Anneye 10 destek! Devletten en az 18 bin TL, izin ve mesai kolaylıklar ve erken emeklilik imkanları... İşte tüm detaylar
Yarın Anneler Günü. Yasalarımız annelerimizin hayatını bir nebze olsun kolaylaştırıyor. Çalışan-çalışmayan tüm annelerimizi koruyan düzenlemeler bulunuyor. Hem izin hem de maddi destekler veriliyor...
07.05.2022 06:59 - Son Güncelleme: 07.05.2022 06:59
Çalışan annelere; süt parası, doğum yardımı, iş göremezlik ödeneği, yarı zamanlı çalışma parası olarak en az 18 bin 36 lira ödeniyor.