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Haberler Ekonomi Anneye 10 destek! Devletten en az 18 bin TL, izin ve mesai kolaylıklar ve erken emeklilik imkanları... İşte tüm detaylar

Anneye 10 destek! Devletten en az 18 bin TL, izin ve mesai kolaylıklar ve erken emeklilik imkanları... İşte tüm detaylar

Yarın Anneler Günü. Yasalarımız annelerimizin hayatını bir nebze olsun kolaylaştırıyor. Çalışan-çalışmayan tüm annelerimizi koruyan düzenlemeler bulunuyor. Hem izin hem de maddi destekler veriliyor...

Çığıl Ön Yener
07.05.2022 06:59 - Son Güncelleme: 07.05.2022 06:59
Anneye 10 destek! Devletten en az 18 bin TL, izin ve mesai kolaylıklar ve erken emeklilik imkanları... İşte tüm detaylar

Yasalarımız annelerimizin hayatını bir nebze olsun kolaylaştırıyor.

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Anneye 10 destek! Devletten en az 18 bin TL, izin ve mesai kolaylıklar ve erken emeklilik imkanları... İşte tüm detaylar

Bugün yasalarımızda anneler için pek çok imkan yer alıyor.

Anneye 10 destek! Devletten en az 18 bin TL, izin ve mesai kolaylıklar ve erken emeklilik imkanları... İşte tüm detaylar

Çalışan annelere; süt parası, doğum yardımı, iş göremezlik ödeneği, yarı zamanlı çalışma parası olarak en az 18 bin 36 lira ödeniyor.

Anneye 10 destek! Devletten en az 18 bin TL, izin ve mesai kolaylıklar ve erken emeklilik imkanları... İşte tüm detaylar

Ancak destekler bunlarla sınırlı değil...

Anneye 10 destek! Devletten en az 18 bin TL, izin ve mesai kolaylıklar ve erken emeklilik imkanları... İşte tüm detaylar

■ İŞYERİNDE ÖNLEM: Hamilelik döneminde işveren kadının rahatı için tedbir almak zorunda.

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