20 ay boyunca her ay net asgari ücret tutarı kadar karşılıksız 85 bin TL 68 kuruş veriliyor! SGK resmen açıkladı!

Yeni dönemde çeşitli ekonomik olumsuzluklara karşın ülke içi üretimi arttırmak isteyen devlet kurumları, bu doğrultuda birçok proje geliştirmeye başladı. Bu kapsamda geliştirilmiş olan yeni projesini açıklayan kurumlardan birisi de Sosyal Güvenlik Kurumu oldu. Yapılan açıklamalara göre proje dahilinde Avrupa Birliği ile iş birliği yapıldığı ve kadın girişimcilere hibe desteği verileceği bildirildi.