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20 ay boyunca her ay net asgari ücret tutarı kadar karşılıksız 85 bin TL 68 kuruş veriliyor! SGK resmen açıkladı!

Kadınların ülke içi üretime katılması için çeşitli destek projeleri düzenleyen devlet kurumları, kadın istihdamının önemine vurgu yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılmış olan duyuruya göre ilgili şartları sağlayan tüm kadın girişimcilere, 85 bin TL'ye kadar hibe desteğinin verileceği bilgisi kaydedildi.

takvim.com.tr
08.05.2022 10:58 - Son Güncelleme: 08.05.2022 10:58
SGK resmen açıkladı! 20 ay boyunca her ay net asgari ücret tutarı kadar karşılıksız 85 bin TL 68 kuruş veriliyor!

Yeni dönemde çeşitli ekonomik olumsuzluklara karşın ülke içi üretimi arttırmak isteyen devlet kurumları, bu doğrultuda birçok proje geliştirmeye başladı. Bu kapsamda geliştirilmiş olan yeni projesini açıklayan kurumlardan birisi de Sosyal Güvenlik Kurumu oldu. Yapılan açıklamalara göre proje dahilinde Avrupa Birliği ile iş birliği yapıldığı ve kadın girişimcilere hibe desteği verileceği bildirildi.

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SGK resmen açıkladı! 20 ay boyunca her ay net asgari ücret tutarı kadar karşılıksız 85 bin TL 68 kuruş veriliyor!

Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi Nedir?

"Women Up" ismi ile de bilinen Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Avrupa Birliği'nin birlikte yürütmüş oldukları çalışmalar sonucunda tasarlanmış olan bir istihdam projesidir.

SGK resmen açıkladı! 20 ay boyunca her ay net asgari ücret tutarı kadar karşılıksız 85 bin TL 68 kuruş veriliyor!

Bu proje kapsamında, ilgili şartları sağlayan kadın girişimcilere 20 ay boyunca her ay net asgari ücret tutarı kadar karşılıksız nakit desteği verilir. Bu bilgi ışığında hesaplanmış olan 20 aylık hibe tutarı, güncel olarak 85 bin TL 68 kuruş olarak bildirilmiştir.

SGK resmen açıkladı! 20 ay boyunca her ay net asgari ücret tutarı kadar karşılıksız 85 bin TL 68 kuruş veriliyor!

Henüz yalnızca bazı iller içerisinde hizmet veren kadın girişimciler için geçerli olan destek projesinin başvuru kabul ettiği iller, şu şekilde belirlenmiştir:

  • Aydın
  • Denizli
  • Ankara
  • Kahramanmaraş
  • Şanlıurfa
  • Samsun
  • İstanbul

SGK resmen açıkladı! 20 ay boyunca her ay net asgari ücret tutarı kadar karşılıksız 85 bin TL 68 kuruş veriliyor!

Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nden Kimler Yararlanabilir?

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Avrupa Birliği ile iş birliği içerisinde geliştirmiş olduğu Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nden yararlanarak 20 asgari ücrete kadar destek alınabilmesi için bazı şartların sağlanması gerekmektedir.

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