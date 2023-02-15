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Haberler Ekonomi 15 Şubat evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi 2023! 4 bin 337 TL hesaplarda! Şubat ayı evde bakım maaşları yattı mı? e-Devlet sorgulama ekranı!

15 Şubat evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi 2023! 4 bin 337 TL hesaplarda! Şubat ayı evde bakım maaşları yattı mı? e-Devlet sorgulama ekranı!

Şubat ayı evde bakım maaşları hakkında aramalar hız kazandı. Evde bakım maaşı yatan iller 15 Şubat Çarşamba gününde bu maaşı alan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 'Evde bakım parası yattı mı' sorusuna yanıt arayan vatandaşlar evde bakım maaşlarını sorguluyor. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan yaşlı veya hasta kişilere yönelik olarak verilen evde bakım maaşından yüzbinlerce kişi faydalanıyor. İşte, 15 Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesi...

takvim.com.tr
15.02.2023 08:43 - Son Güncelleme: 15.02.2023 08:43
15 Şubat evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi 2023! 4 bin 337 TL hesaplarda! Şubat ayı evde bakım maaşları yattı mı? e-Devlet sorgulama ekranı!

Evde bakıma ihtiyacı olan engelli, yaşlı veya hasta kişiler için ödenen evde bakım parası arama motorlarında sorgulanıyor. Şubat ayında maaşların yatırılıp yatırılmadığı merak ediliyor. Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidebilirler. İşte, 15 Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesi...

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15 Şubat evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi 2023! 4 bin 337 TL hesaplarda! Şubat ayı evde bakım maaşları yattı mı? e-Devlet sorgulama ekranı!

EVDE BAKIM AYLIĞI HANGİ TARİHLERDE ÖDENİYOR?

Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.

Şubat ayı ödemelerinin bugün başlaması bekleniyor.

15 Şubat evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi 2023! 4 bin 337 TL hesaplarda! Şubat ayı evde bakım maaşları yattı mı? e-Devlet sorgulama ekranı!

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz.

15 Şubat evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi 2023! 4 bin 337 TL hesaplarda! Şubat ayı evde bakım maaşları yattı mı? e-Devlet sorgulama ekranı!

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunuyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

15 Şubat evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi 2023! 4 bin 337 TL hesaplarda! Şubat ayı evde bakım maaşları yattı mı? e-Devlet sorgulama ekranı!

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

Gelir kriterlerinin uygun olması,

Bakıma muhtaçlık kriteri,

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