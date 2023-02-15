15 Şubat evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi 2023! 4 bin 337 TL hesaplarda! Şubat ayı evde bakım maaşları yattı mı? e-Devlet sorgulama ekranı!
Şubat ayı evde bakım maaşları hakkında aramalar hız kazandı. Evde bakım maaşı yatan iller 15 Şubat Çarşamba gününde bu maaşı alan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 'Evde bakım parası yattı mı' sorusuna yanıt arayan vatandaşlar evde bakım maaşlarını sorguluyor. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan yaşlı veya hasta kişilere yönelik olarak verilen evde bakım maaşından yüzbinlerce kişi faydalanıyor. İşte, 15 Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesi...
15.02.2023 08:43 - Son Güncelleme: 15.02.2023 08:43
Evde bakıma ihtiyacı olan engelli, yaşlı veya hasta kişiler için ödenen evde bakım parası arama motorlarında sorgulanıyor. Şubat ayında maaşların yatırılıp yatırılmadığı merak ediliyor. Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidebilirler. İşte, 15 Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesi...
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunuyor.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI