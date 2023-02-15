15 Şubat evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi 2023! 4 bin 337 TL hesaplarda! Şubat ayı evde bakım maaşları yattı mı? e-Devlet sorgulama ekranı!

Evde bakıma ihtiyacı olan engelli, yaşlı veya hasta kişiler için ödenen evde bakım parası arama motorlarında sorgulanıyor. Şubat ayında maaşların yatırılıp yatırılmadığı merak ediliyor. Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidebilirler. İşte, 15 Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesi...