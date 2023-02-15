ŞOK 14-21 Şubat aktüel ürünler kataloğu, fiyatlar düştü! 25 TL üzeri alışveriş yapanları dev indirim bekliyor! Ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı, ped...

ŞOK 14-21 Şubat 2023 aktüel kataloğu yayımlandı. Ucuz alışverişin adreslerinden olan zincir marketleri her hafta farklı onlarca üründe indirim uyguluyor. Tarım Kredi marketleri, A101, BİM'in ardından ŞOK marketleri de bu haftanın güncel kataloğunu paylaştı. Vatandaşlar marketlere gitmeden önce genellikle aktüel kataloğu inceliyor. Bu noktada sıkça market market aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. Peki bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler indirimde? 25 TL üzeri alışveriş yapanları dev indirimler bekliyor. İşte ŞOK kataloğu tamamı...