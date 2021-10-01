15 bin, 30 bin, 50 bin ve 100 bin TL ile ne iş yapılır? Dipsiz kile boş ambar demeyin! Az maliyetle çok para kazanın! İşte 2021 - 2022 en karlı iş fikirleri
Kendi işinin patronu olup az sermaye ile ne iş yapabilirim diye düşünenlerin sayısı gün geçtikçe artmaya başladı. Bilindiği üzere iş hayatında yeni bir sayfa açıp iş kurmak isteyenler için devlet kanadından çeşitli destekler sağlanıyor. Özellikle KOSGEB, İŞKUR gibi kurumların girişimcilere sağladığı nakit para destekleri bu konuda biçilmiş kaftan. Öte yandan bankaların destek kredileri de sermaye konusunda büyük katkılar sağlıyor. Haberimizde '15 bin TL, 30 bin TL, 50 bin TL, 100 bin TL sermaye işe ne iş yapılır? Sorusuna yanıt olarak çeşitli meslekleri sıraladık. İşte az, orta ve çok sermaye ile yapabileceğiniz işler!
15 bin, 30 bin, 50 bin ve 100 bin TL ile ne iş yapılır? Dipsiz kile boş ambar demeyin! Az maliyetle çok para kazanın! İşte 2021 - 2022 en karlı iş fikirleri! Çoğumuz belli işler yapmış olup bir kazanç elde ediyoruz. Bazılarımız bu kazançtan memnun olmuyor ve geçimini sağlayamıyor. Sadece birçoğumuz bu kazancın yetersiz olduğunun farkında. Bilinmiş olduğu üzere iş hayatında yeni bir sayfa açıp iş kurmak isteyenler için devlet kanadından çeşitli destekler sağlanıyor. Peki, '15 bin TL, 30 bin TL, 50 bin TL, 100 bin TL sermaye işe ne iş yapılır? İşte detaylar!
15 BİN TL SERMAYE İLE YAPILABİLECEK İŞ FİKİRLERİ
TİŞÖRT TASARLAYARAK PARA KAZANMAK
Birbirinden çeşitli tişört tasarımları oluşturabileceğinize inanıyorsanız eğer bu iş tam sizlik. Öncelikle Tişört tasarlamak için bir baskı makinesine ihtiyacınız var ya da başka bir baskı firması ile uygun fiyatlar ile anlaşabilirsiniz. Belli bir sermaye sahibiyseniz baskı makinesi satın alabilirsiniz. Orta kalite bir tişörtün en fazla 10 TL liraya mal olduğunu belirtelim. Bu tişörtler piyasadaen düşük 30-40 liraya alıcı bulmaktadır.
BEBEK ÜRÜNLERİ
Bebek giysileri üreten bir atölyeye giderek burada 6-7 bin liraya toplu ve ucuza bebek giysileri satın alabilir ve bunları bebek giyim mağazalarına satabilirsiniz. Atölyelerde 3 TL civarında satın alınabilen bebek giysileri, mağazalarda 50 – 60 lira hatta daha fazla fiyatlı etiketlerle satılmaktadır.
TUHAFİYE DÜKKANI AÇMAK
Birçok tuhafiye dükkanını kurabilmek için 5-6 bin liralık sermaye bile yeterli. Ancak ihtiyaçların tümüne cevap verebilmek için 10 bin lira civarında bir sermaye ihtiyacınız olacaktır. Bu tür bir alan belirledikten sonra maksimum bin lira kiralı 30 – 40 metrekare bir dükkân yeterli olacaktır.
50 BİN TL SERMAYE İLE YAPILABİLECEK İŞ FİKİRLERİ
HEDİYELİK EŞYA DÜKKANI AÇMAK
Hediyelik eşya dükkanları Türkiye'de özellikle turistik bölgelerde ve birçok şehrin yürüyüş yollarında yüksek cirolara çıkmaktadır. Hediyelik eşya dükkanı açmak istiyorum diyenler için ilk önerimiz dükkanın konumunun iyi bir şekilde analiz edilip belirlenmesidir. Eğer bu tür bir dükkânı 200 bin liralık sermaye ile bile açarsanız iş yapmama olasılığı var. Şehrinize ve bölgenize bağlı büyük sosyal medya sayfalarına da 50 -100 liraya reklam verebilirsiniz.