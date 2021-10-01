15 bin, 30 bin, 50 bin ve 100 bin TL ile ne iş yapılır? Dipsiz kile boş ambar demeyin! Az maliyetle çok para kazanın! İşte 2021 - 2022 en karlı iş fikirleri! Çoğumuz belli işler yapmış olup bir kazanç elde ediyoruz. Bazılarımız bu kazançtan memnun olmuyor ve geçimini sağlayamıyor. Sadece birçoğumuz bu kazancın yetersiz olduğunun farkında. Bilinmiş olduğu üzere iş hayatında yeni bir sayfa açıp iş kurmak isteyenler için devlet kanadından çeşitli destekler sağlanıyor. Peki, '15 bin TL, 30 bin TL, 50 bin TL, 100 bin TL sermaye işe ne iş yapılır? İşte detaylar!