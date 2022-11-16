Kiralık daire nerede kaç para? İşte 5 büyük il ve ilçe ilçe İstanbul'daki kira fiyatları...
Son dönemde yüksek kiralar dikkat çekiyor. 5 büyük ilde yapılan araştırmaya göre İstanbul ve Antalya'da ortalama kira bedeli 10 bin lirayı aşarken Ankara'da 5 bin lirayı geçen ortalama kira, İzmir'de 7 bin liraya, Bursa'da 4 bin liraya ulaştı. İlçe bazında da durum farklı değil İstanbul'un ilçelerinde kira fiyatları dikkat çekiyor... İşte 5 büyük il ve ilçe ilçe İstanbul'daki kira fiyatları...
16.11.2022 15:59 - Son Güncelleme: 16.11.2022 15:59
Son dönemde yüksek kiralar dikkat çekerken hükümet konu piyasasını rahatlatmak için çeşitli adımlar atıyor. Son olarak Sosyal Konut Projeleri devreye sokuldu.
TÜFE 12 ay ortalamasına göre yapılan yıllık artış oranı, 1 yıl süreyle yüzde 25 ile sınırlandırılırken bu oranı yeterli bulmayan kimi ev sahipleri, fahiş zam taleplerinde bulunuyor.
5 büyük ilde yapılan bir araştırma ise kira fiyatlarındaki son durumu ortaya koydu.
İlçe bazında da durum farklı değil İstanbul'un ilçelerinde kira fiyatları dikkat çekiyor...
İşte 5 büyük il ve ilçe ilçe İstanbul'daki kira fiyatları...