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Haberler Ekonomi Kiralık daire nerede kaç para? İşte 5 büyük il ve ilçe ilçe İstanbul'daki kira fiyatları...

Kiralık daire nerede kaç para? İşte 5 büyük il ve ilçe ilçe İstanbul'daki kira fiyatları...

Son dönemde yüksek kiralar dikkat çekiyor. 5 büyük ilde yapılan araştırmaya göre İstanbul ve Antalya'da ortalama kira bedeli 10 bin lirayı aşarken Ankara'da 5 bin lirayı geçen ortalama kira, İzmir'de 7 bin liraya, Bursa'da 4 bin liraya ulaştı. İlçe bazında da durum farklı değil İstanbul'un ilçelerinde kira fiyatları dikkat çekiyor... İşte 5 büyük il ve ilçe ilçe İstanbul'daki kira fiyatları...

16.11.2022 15:59 - Son Güncelleme: 16.11.2022 15:59
Kiralık daire nerede kaç para? İşte 5 büyük il ve ilçe ilçe İstanbul’daki kira fiyatları...

Son dönemde yüksek kiralar dikkat çekerken hükümet konu piyasasını rahatlatmak için çeşitli adımlar atıyor. Son olarak Sosyal Konut Projeleri devreye sokuldu.

TÜFE 12 ay ortalamasına göre yapılan yıllık artış oranı, 1 yıl süreyle yüzde 25 ile sınırlandırılırken bu oranı yeterli bulmayan kimi ev sahipleri, fahiş zam taleplerinde bulunuyor.

5 büyük ilde yapılan bir araştırma ise kira fiyatlarındaki son durumu ortaya koydu.

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Kiralık daire nerede kaç para? İşte 5 büyük il ve ilçe ilçe İstanbul’daki kira fiyatları...

5 büyük ilde yapılan araştırmaya göre İstanbul ve Antalya'da ortalama kira bedeli 10 bin lirayı aşarken Ankara'da 5 bin lirayı geçen ortalama kira, İzmir'de 7 bin liraya, Bursa'da 4 bin liraya ulaştı...

Kiralık daire nerede kaç para? İşte 5 büyük il ve ilçe ilçe İstanbul’daki kira fiyatları...

İlçe bazında da durum farklı değil İstanbul'un ilçelerinde kira fiyatları dikkat çekiyor...

İşte 5 büyük il ve ilçe ilçe İstanbul'daki kira fiyatları...

Kiralık daire nerede kaç para? İşte 5 büyük il ve ilçe ilçe İstanbul’daki kira fiyatları...

ANKARA

Kiralık daire nerede kaç para? İşte 5 büyük il ve ilçe ilçe İstanbul’daki kira fiyatları...

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