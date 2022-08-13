15- 24 yaş aralığında yer alan gençlere İŞKUR’dan büyük müjde! Hibe para verilecek!

"Ne Eğitimde Ne İstihdam Olan Gençlere Yönelik İş Gücü Piyasası Destek Programı" Duyurusu!

Ülkemizin en mühim kamu kurumlarından birisi olan ve hem gençlere hem işsizlere hem de başka kategoriler altında değerlendirilen ülke vatandaşlarına verilen destekler ile ülke içi üretimin yükselmesinde büyük rol oynayan Türkiye İş Kurumu, yıl ortasında görülmemiş bir projenin duyurusunu yaptı.