15- 24 yaş aralığında yer alan gençlere İŞKUR'dan büyük müjde! Hibe para verilecek!
Ülke sınırları bağlamında yaşam sürdüren ve iş bulmakta zorlanan vatandaşlar amacıyla geliştirmiş bulunduğu istihdam projeleri, ödeme hizmetleri ve başka hizmet başlıkları yardımıyla vatandaşlar doğrultusundan yakından takip edilen kamu kurumlarının başında gelen Türkiye İş Kurumu, Avrupa Birliği ile ortak bir proje geliştirdiğini duyurdu. Kamu kurumu, yeni projesinin detaylarını paylaşırken söz hususu proje kapsamında euro cinsinden hibe ödemelerinin yapılacağını belirtti.
Ülkenin çıkarına yönelik projeler ilerleten Türkiye İş Kurumu, Avrupa Birliği ile iş birliği gerçekleştirdiğini duyurarak yeni projenin ayrıntılarını paylaştı. Toplamda 19,5 milyon euroluk hibe desteğinin verileceği yeni projenin, 24 yaşını aşmamış olan gençleri kapsayacağı duyuruldu.
"Ne Eğitimde Ne İstihdam Olan Gençlere Yönelik İş Gücü Piyasası Destek Programı" Duyurusu!
Ülkemizin en mühim kamu kurumlarından birisi olan ve hem gençlere hem işsizlere hem de başka kategoriler altında değerlendirilen ülke vatandaşlarına verilen destekler ile ülke içi üretimin yükselmesinde büyük rol oynayan Türkiye İş Kurumu, yıl ortasında görülmemiş bir projenin duyurusunu yaptı.
Yeni proje kapsamında Avrupa Birliği ile el sıkıştığını aktaran Türkiye İş Kurumu, "Ne Eğitimde Ne İstihdam Olan Gençlere Yönelik İş Gücü Piyasası Destek Programı" ismi ile hizmete sunulacak olan yeni projenin detaylarını yayınladı.
Yeni proje kapsamında 15- 24 yaş aralığında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan işsiz gençlere yönelik hibe desteklerinin verileceğini belirten Türkiye İş Kurumu, bu sayede hem gençleri bir iş sahibi gerçekleştireceğini hem de ülke içi üretimin artmasının hedeflendiğini belirtti.
Türkiye İş Kurumu- Avrupa Birliği ortaklığında tasarlanmış olan Ne Eğitimde Ne İstihdam Olan Gençlere Yönelik İş Gücü Piyasası Destek Programı'nın mali bilgilerine dair açıklamalar yapıldı.