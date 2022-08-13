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55 yaş üstü 13 milyon kişiye maaşa ek 750 TL ek ödeme! 50 bin TL nakit para müjdesi verildi

Halk Bankası, emeklilik hakkı tespit edilen bütün vatandaşlar bağlamında mühim iki duyuruda bulundu. Kamu bankası doğrultusundan oluşturulan duyuruya göre alakalı şartları gerçekleştiren ülke vatandaşlarına hem karşılıksız hem de geri ödemeli nakit hizmetlerinin verileceği bilgi kapasitesi kaydedildi. İşte Halk Bankası'nın 13 milyon vatandaşı yakından ilgilendiren yeni ödeme kampanyalarına dair haberin ayrıntıları

takvim.com.tr
13.08.2022 12:24 - Son Güncelleme: 13.08.2022 12:24
55 yaş üstü 13 milyon kişiye maaşa ek 750 TL ek ödeme! 50 bin TL nakit para müjdesi verildi

Emekli kişilerin bütçelerini toparlamak adına girdikleri arayış sürecine, kamu bankalarından olan Halk Bankası destek verdi. Hem karşılıksız ödeme hem de düşük faizli geri ödeme hizmeti sunacağını aktaran banka, alakalı kampanyalarına dair detaylı verileri paylaştı.

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55 yaş üstü 13 milyon kişiye maaşa ek 750 TL ek ödeme! 50 bin TL nakit para müjdesi verildi

Halk Bankası'ndan Maaşa Ek Ödeme!

Kamu bankalarından biri olan ve ilerlettiği dönemsel kampanyalarının üstünlükleri yardımıyla müşteri miktarını günden güne arttırmayı başaran Halk Bankası, yenilenen SGK maaş protokolü kapsamında yeni bir promosyon kampanyası ilerlettiğini açıkladı.

55 yaş üstü 13 milyon kişiye maaşa ek 750 TL ek ödeme! 50 bin TL nakit para müjdesi verildi

Halk Bankası doğrultusundan oluşturulan açıklamalar tarafında emekli maaşı hesabını 3 yıllığına banka bünyesine taşıyan bütün emekli vatandaşlara, aldıkları SGK maaşı tutarlarına göre değişik tutarlarda ek ödemelerin uygulanacağı bilgi kapasitesi kaydedildi.

55 yaş üstü 13 milyon kişiye maaşa ek 750 TL ek ödeme! 50 bin TL nakit para müjdesi verildi
Halk Bankası'nın emekli promosyonu kampanyası kapsamında ödenecek olan ek ödeme tutarları şu şekilde belirlendi:
55 yaş üstü 13 milyon kişiye maaşa ek 750 TL ek ödeme! 50 bin TL nakit para müjdesi verildi

• SGK emekli maaşı 0- 1.499 TL aralığında olan vatandaşlara: 500 TL

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