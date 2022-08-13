55 yaş üstü 13 milyon kişiye maaşa ek 750 TL ek ödeme! 50 bin TL nakit para müjdesi verildi

Emekli kişilerin bütçelerini toparlamak adına girdikleri arayış sürecine, kamu bankalarından olan Halk Bankası destek verdi. Hem karşılıksız ödeme hem de düşük faizli geri ödeme hizmeti sunacağını aktaran banka, alakalı kampanyalarına dair detaylı verileri paylaştı.