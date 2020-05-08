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1460 TL devletten her ay nakit para desteği! Peki maaş başvurusu nasıl yapılır? Şartlar neler?

1460 TL devletten her ay nakit para desteği! Kronik hastalara yönelik yardım ödemeleri devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, hastalık bilgileri alınan kişilere evrak talep edilmeden 1.460,61 TL ödeme yapılacak. Kronik hastalara yardım ödemeleri her ay yapılıyor. Peki, kronik hastalara maaş başvurusu nasıl yapılır? Hangi kronik hastalara maaş verilecek? Şartlar neler?

08.05.2020 20:07 - Son Güncelleme: 08.05.2020 20:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





