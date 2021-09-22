İŞKUR personel alımı sayfası amacıyla ilk önce https://esube.iskur.gov.tr/ adresini ziyaret etmeniz gerekir. Buradan alttaki personel alımı adımlarını takip ederek; iş ilanlarını görüntüleyebilir, ilaveten müracaat yapabilirsiniz. Çeşitli kriterler girerek Türkiye içi iş ilanlarını arayabilir, şahsi bilgileriyle eşleşebilen ilanlara başvurabilirler, Çeşitli kriterler girerek Türkiye dışı iş ilanlarını arayabilir, yurtdışındaki işyerlerine işgücü sevk etmek isteyen işverenlerin etkileşim verilerine erişerek kendileriyle direk ilişkiye geçebilirler, Bilgi sahibi olmak istedikleri memur ilanları vb. gibi yukarıdaki kapsamın dışında kalan başka iş ilanlarına ulaşabilirler. İŞKUR GENEL BAŞVURU ŞARTLARI T.C. vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, deney şartlarını taşımak, ikamet şartlarına sahip olmak, kamu kurumu ilanları amacıyla kamu haklarından mahrum olmamak, istenilen eğitim şartlarında olmak gerekmektedir. İŞKUR Eylül ayı kamu/özel ilanları İŞKUR Eylül ayı kamu/özel ilanları İŞKUR Eylül ayı kamu/özel ilanları İŞKUR Eylül ayı kamu/özel ilanları İş arayan vatandaşlar, güncel İŞKUR ilanları için öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlaması ve İŞKUR'a giriş yapması gerekiyor. Daha sonra İŞKUR güncel iş ilanları kısmından veya daha spesifik bir sorgulama için 'İstihdam' ekranında açık iş ilanı aramak için; • Aradığınız pozisyon, meslek, nitelik, beceri ve firma bilgisini girin • Çalışma yeri bilginizi girin. • Meslek, öğrenim durumu bilgilerinizi girin. • İşyeri seçin. • Engelli veya vardiya gibi özel durum varsa seçimlerinizi yapın. • İşyeri unvanını girin. • Son olarak en altta sağda bulunan 'Ara' seçeneğine tıklayın. Bu adımlarla size uygun güncel İŞKUR ilanlarını görüntüleyebilir ve tercihinize göre başvurularınızı hemen gerçekleştirebilirsiniz. İŞKUR PROFİLİ NASIL OLUŞTURULUR? İŞKUR profil oluşturma işlemleri amacıyla İşkur'un resmi internet sitesine giriş gerçekleştirmek ya da İşkur merkezlerine başvurmak gerekmektedir. İşkur'a kayıt olarak meslek ve eğitim özelliklerine göre en ideal işi bulmak mümkündür. İşkur profili meydana getirmek amacıyla izlenmesi gereken adımlar: Online olarak İşkur profili meydana getirmek amacıyla İşkur'un resmi internet sitesi olan iskur.gov.tr adresine giriş yapılması gerekmektedir. Siteye giriş yapılmasının sonrasında sayfanın sol doğrultusunda tespit edilen internet şubesi alanına tıklanması gerekmektedir. Bu alan üzerinden İşkur E-Devlet şubesine tıklanması gerekmektedir. Bu alan üzerinden kayıt sayfası açılmaktadır. Bu sayfa üzerinden sayfanın sol doğrultusunda tespit edilen İş Arayan seksiyonuna tıklamak ve oradan da Üye Ol kısmına tıklamak gerekmektedir. İş arayan amacıyla üyelik verilerini girdikten sonra sayfada yer alan üyelik sözleşmesini okumak ve kabul etmek gerekmektedir. Daha sonra kimlik verileri doğru ve kusursuz şekilde girilmelidir. İŞTE İŞKUR TÜM İŞ İLANLARI