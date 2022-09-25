1.410 TL ödeme yapıyor! PTT’ye geçerli kimlik belgesiyle giden nakit para alacak! T.C.KN 0,2,4,6,8 olanlara 1 yıl süreyle...
Devlet birçok alanda maddi açıdan sıkıntı yaşayanlara yardım yapıyor. Vatandaşların kış mevsiminden olumsuz etkilenmemesi için devlet kış destek miktarlarını yükseltmeye devaM ediyor. Bu kapsamda 1150 liraya kadar olan doğalgaz desteğinin bu yıl devam edeceği açıklanmıştı. Bunun yanında 260 liraya kadar da elektrik desteği sağlanacak. Destek tutarlarının artırılması da gündemde yer alan konular arasında. Peki, kimler bu yarımlardan yararlanabilir, gelir şartı ne? İşte merak edilenler!
25.09.2022 17:08 - Son Güncelleme: 25.09.2022 17:08
Dar gelirli vatandaşlar talepte bulunmaları durumunda fatura desteğinden yararlanabiliyor. Ödemeler PTT aracılığı ile yapılıyor. Destek miktarı kişi sayısına göre değişiyor. Bu yıl doğal gaz desteği 1.150 TL'ye elektrik desteği ise 260 liraya kadar çıktı. İşte destek ödemelerine dair merak edilenler!
1150 liraya kadar olan doğalgaz desteğinin bu yıl devam edeceği açıklanmıştı. Bunun yanında 260 liraya kadar da elektrik desteği sağlanacak. Destek tutarlarının artırılması da gündemde!