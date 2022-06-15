141 bin TL - 153 bin TL'ye araç sahibi olun! Audi, Mercedes, Volkswagen, Lincoln Jip, OPEL sudan ucuz fiyatlarla satışta! Bu teklif kaçmaz! 2 gün sonra...
Ticaret Bakanlığı gümrüklerde uygun fiyata araç satışı yapıyor. Bakanlığın gümrüklerde çeşitli sebeplerle el konulan ve tasfiyelik hale gelen araçlar ülke ekonomisine kazandırılması için hayata geçirdiği e-İhale Sistemi ile geçen sene 3 bin 861 araç ve 7 bin 259 eşya grubu ihale ile satılarak, 683,9 milyon TL gelir elde edildi. Gümrükte satılan 2. el araç ilanları uygun fiyatlı olması nedeniyle araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Güncel ilanlarda 141 bin TL'den 345 bin TL'ye kadar çeşitli modeller satışa çıktı. İşte uygun fiyatlı gümrük araba ilanları hakkında detaylar haberimizde...
Ticaret Bakanlığı ihale ile ikinci el araba satışı gerçekleştiriyor. Piyasanın çok daha altında satışa çıkarılan otomobillerin ihale fiyatı 141 bin TL - 345 bin TL bin lira arasında.Satın alma işlemi, ihaleye yönelik şartlar okunarak gerçekleştiriliyor. Alınacak aracın ekspertiz raporuna da ulaşılabilir. İşte ucuza satılık gümrük araçlar!
EKSPERTİZ RAPORU DA VAR
Satın alma işlemi, ihaleye yönelik şartlar okunarak gerçekleştiriliyor. Alınacak aracın ekspertiz raporuna da ulaşılabilir.
SİSTEM NASIL İŞLİYOR?
Türkiye'de yerleşik olan gerçek ve tüzel kişiler sisteme ücretsiz şekilde üye olabiliyor. Katılımcılar ihale için verilmiş teklifleri anlık olarak görebiliyor. Eşya ve araçlar 3 iş günü ilanda, 3 iş günü de teklife açık olup, bu süre içerisinde bulunduğu yerde görülüp incelenebiliyor. Ayrıca ihale ilanlarında eşyanın detaylı fotoğrafları ve açıklaması, araçlarda ise bağımsız ekspertizlerce hazırlanmış ekspertiz raporu ile beraber aracın video çekimi sisteme eklenebiliyor.
Katılımcıların e-ihale kapsamındaki satışlara teklif verebilmesi için sistemde ihaleye esas bedelin yüzde 10'u kadar teminatlarının olması gerekiyor. En yüksek teklifi veren katılımcı eşya bedelini ödeyerek 10 gün içerisinde eşya veya aracı bulunduğu yerden teslim alabiliyor. Bu kişinin ödeme yapmaması halinde ise varsa ikinci en yüksek teklif sahibi aynı koşullarda ihaleyi kazanmış sayılıyor. İhale bedelinin yatırılmaması halinde teminatlar iade edilmiyor. Bunun tekrarında ise idari yaptırım olarak kişiler belli sürelerle ihalelere katılmaktan menediliyor.
COĞRAFİ KISITLAR KALKMIŞ OLDU
Sisteme 'www.eihale.gov.tr' adresinden, IOS ve android işletim sistemli cihazlar için mobil uygulamadan ve e-Devlet üzerinden erişilebiliyor. e-İhale sistemiyle vatandaşların ihalelere katılabilmesindeki coğrafi ve mekansal kısıtlar ortadan kaldırılarak, kişiler internet üzerinden araç ve eşyayı inceleme imkanına sahip oluyor. Ayrıca ihalesi yapılan eşya ve aracın yerinde görülmesi de mümkün.
İŞTE TİCARET BAKANLIĞI'NDAN SUDAN UCUZ ARAÇ İLANLARI!
İHALE BİLGİLERİ
İhale Numarası: 2207ANT20220067A389
İşletme Müdürlüğü: ANTALYA T.İ.M.
Ana Katagori:
Araç
Alt Katagori:
Otomobil
Marka: Mercedes - Benz
Model: C 220 CDİ SPORTCOUPE
Tasfiye Nedeni: 4458 Sayılı Kanun
Yıl: 2004
Km: 239944
Vites:
Otomatik
Motor Hacmi:
2148
Yakıt:
Dizel
Bulunduğu Yer: MARMARİS GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
Satışa Esas Bedel: 188.000 ₺
Teminat Bedeli: 18.800 ₺
Başlangıç Bedeli: 141.000 ₺
Görüş Başlangıç Tarihi: 9 Haziran 2022
Teklif Başlangıç Tarihi: 14 Haziran 2022
İhale Bitiş Tarihi: 17 Haziran 2022 11:00