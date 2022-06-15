141 bin TL - 153 bin TL’ye araç sahibi olun! Audi, Mercedes, Volkswagen, Lincoln Jip, OPEL sudan ucuz fiyatlarla satışta! Bu teklif kaçmaz! 2 gün sonra...

EKSPERTİZ RAPORU DA VAR



Satın alma işlemi, ihaleye yönelik şartlar okunarak gerçekleştiriliyor. Alınacak aracın ekspertiz raporuna da ulaşılabilir.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Türkiye'de yerleşik olan gerçek ve tüzel kişiler sisteme ücretsiz şekilde üye olabiliyor. Katılımcılar ihale için verilmiş teklifleri anlık olarak görebiliyor. Eşya ve araçlar 3 iş günü ilanda, 3 iş günü de teklife açık olup, bu süre içerisinde bulunduğu yerde görülüp incelenebiliyor. Ayrıca ihale ilanlarında eşyanın detaylı fotoğrafları ve açıklaması, araçlarda ise bağımsız ekspertizlerce hazırlanmış ekspertiz raporu ile beraber aracın video çekimi sisteme eklenebiliyor.