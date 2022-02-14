14 Şubat bankalar sınırları aştı! 32 ve 92 günlük vadeli mevduat ile 20.000 TL'ye 1000 TL kazanç! İşte yüksek kazanç teklifleri
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarına ilişkin verilerin paylaşılmasının ardından, bankaların TL mevduatlarında verdikleri en yüksek faiz oranları da merak edilmeye başladı. Geçtiğimiz 7 Şubat dönemine ilişkin verilere göre söz konusu hesaplar için 313 milyar lira seviyesine ulaşıldığı aktarılmıştı. Bankalar ise yeni sistemin devreye girmesinin ardından 32 günlük en yüksek vadeli mevduat hesap faiz oranlarında güncellemeye gittikleri görüldü. Yüzde 20'nin üzerinde faiz getirisi sunan bankaları tercih ederek vatandaşların birikimlerini en iyi oranlar ile değerlendirmeleri sağlanacak. İşte 32 günlük en yüksek mevduat faizi veren o bankalar.
14.02.2022 11:30
- Son Güncelleme: 14.02.2022 11:30
Yüzde 20'nin Üzerinde Faiz Veren Bankalar
Geçtiğimiz Aralık ayından itibaren bankaların mevduat faiz oranlarında değişimler görülmeye başladı. Yüzde 17 seviyelerinden yüzde 20'lere kadar yükselene 32 günlük vadeli TL mevduat hesapları için oranların yeni düzenlemeler sonrasında düşüş eğilimi içinde olduğu görüldü.
Anadolu Bank Renkli Hesap
Anadolu Bank Renkli Hesap 32 günlük en yüksek hoş geldin faizi vererek mevduat hesaplarında birikimlerini değerlendirmek isteyenlere avantajlar sağlıyor. %21 hoş geldin faizi üzerinden hesap açtıranlara özel 90 gün boyunca uygulanacak yüksek faizler, dijital kanallar aracılığıyla hesap açma işlemleri için geçerli olacaktır.
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