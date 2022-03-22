💸Vakıfbank, TEB, İş Bankası, QNB Finansbank… 📣İhtiyaç kredisi faiz oranları değişti! Nakite sıkışanlar göz atmayı unutmayın!

Nakit para ihtiyacı olan vatandaşlar bankalarına kredi başvurularını iletmek istiyor ve tek tek bankaları dolaşmak yerine internet üzerinden tüm bilgilere ulaşarak karşılaştırma yapmak istiyor. İhtiyaç kredisi faiz oranları değişti, nakite sıkışanlar göz atmayı unutmayın. Vakıfbank, TEB, İş Bankası, QNB Finansbank gibi daha pek çok bankanın faiz oranları, kampanyaları aylık olarak güncelleniyor ve 2022 Mart ayı için 30.000 TL 24 ay vade ihtiyaç kredisi ödeme planını haberimizde derledik.