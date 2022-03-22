💸Vakıfbank, TEB, İş Bankası, QNB Finansbank… 📣İhtiyaç kredisi faiz oranları değişti! Nakite sıkışanlar göz atmayı unutmayın!
Nakit ihtiyacına sıkışan vatandaşlar bankalara müracaat ederek tüketici kredisi çekmek istiyor ve bu noktada en çok araştırılanlar arasında faiz oranları yer alıyor. İhtiyaç kredisi faiz oranları değişti, nakite sıkışanlar göz atmayı unutmayın. Vakıfbank, TEB, İş Bankası, QNB Finansbank gibi daha pek çok bankanın ihtiyaç kredisi faiz oranlarını haberimizden basitçe inceleyip, karşılaştırma yapabilirsiniz. Ödeme planına bakarak bütçenize makul geri ödeme koşulları olan bankaya ihtiyaç kredisi başvurunuzu iletebilirsiniz.
22.03.2022 11:51 - Son Güncelleme: 22.03.2022 11:52
Nakit para ihtiyacı olan vatandaşlar bankalarına kredi başvurularını iletmek istiyor ve tek tek bankaları dolaşmak yerine internet üzerinden tüm bilgilere ulaşarak karşılaştırma yapmak istiyor. İhtiyaç kredisi faiz oranları değişti, nakite sıkışanlar göz atmayı unutmayın. Vakıfbank, TEB, İş Bankası, QNB Finansbank gibi daha pek çok bankanın faiz oranları, kampanyaları aylık olarak güncelleniyor ve 2022 Mart ayı için 30.000 TL 24 ay vade ihtiyaç kredisi ödeme planını haberimizde derledik.