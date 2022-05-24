14 bin 973 TL tazminat alabilirsiniz! Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor! Temmuz’da miktar artacak, şartları taşıyanların başvuruları...

Milyonlarca çalışanın gündeminde kıdem tazmınatı yer alıyor ve bu haktan yararlanmak isteyenler şartların neler olduğunu araştırmasının yanı sıra ne kadar bir ödeme alabileceğini merak ediyor. 14 bin 973 TL tazminat alabilirsiniz ve Temmuz'da miktar artacak, şartları taşıyanların başvuruları kabul edilecek. Kıdem tazmınatı alınabilecek durumlar ve ne kadar ücret alınabileceğine dair tüm detaylar haberimizde yer alıyor.