100'lüsü 16 TL'ye düştü! A101 Perşembe indirimi duyuruldu! Yaza veda ucuzluğu resmen başladı

A101, 15 Ağustos 2024 Perşembe günü itibarıyla geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu müşterilerinin beğenisine sundu. Ekonomik alışveriş yapmak isteyenler için hazırlanan bu katalog, yine birbirinden cazip fırsatlarla dolu. Elektronikten ev gereçlerine, gıdadan tekstil ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunan A101, alışveriş tutkunlarına hitap eden çeşitli indirimlerle dikkat çekiyor. Bu hafta, elektronik ürünlerde büyük indirimler sunan A101, aynı zamanda mutfak gereçleri, ev dekorasyon ürünleri ve temel gıda ürünlerinde de cazip fiyat avantajları sunuyor. Ayrıca, kaliteli ve uygun fiyatlı tekstil ürünleri de bu haftanın öne çıkan fırsatları arasında yer alıyor.