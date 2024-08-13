100'lüsü 16 TL'ye düştü! A101 Perşembe indirimi duyuruldu! Yaza veda ucuzluğu resmen başladı

A101, 15 Ağustos 2024 Perşembe günü itibarıyla geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu müşterilerinin beğenisine sundu. Ekonomik alışveriş yapmak isteyenler için hazırlanan bu katalog, yine birbirinden cazip fırsatlarla dolu. Elektronikten ev gereçlerine, gıdadan tekstil ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunan A101, alışveriş tutkunlarına hitap eden çeşitli indirimlerle dikkat çekiyor. Bu hafta, elektronik ürünlerde büyük indirimler sunan A101, aynı zamanda mutfak gereçleri, ev dekorasyon ürünleri ve temel gıda ürünlerinde de cazip fiyat avantajları sunuyor. Ayrıca, kaliteli ve uygun fiyatlı tekstil ürünleri de bu haftanın öne çıkan fırsatları arasında yer alıyor.
A101, bu hafta da aktüel ürünler kataloğuyla indirim severlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. 15 Ağustos 2024 Perşembe günü itibarıyla raflarda yerini alacak olan aktüel ürünler, özellikle fiyat performans arayanların ilgisini çekecek.
🧵 Singer 14SH654 Overlok Makinesi - 7.999 TL
☕ Kiwi Multi-Kapsül Kahve Makinesi - 2.999 TL
🚰 Kiwi Şarjlı Su Pompası - 125 TL
🌀 Arzum Ar4070 Cleancompact Cyclone Süpürge - 2.999 TL
🌪️ Fantom Carbon DC1000 Dik Süpürge - 1.399 TL
⚖️ Pierre Cardin Akıllı Vücut Analiz Baskülü - 439 TL
💨 Arzum AR5038 Perry Saç Kurutma Makinesi - 649 TL
✂️ Aprilla AHC-5038 Tıraş Makinesi - 279 TL
🧵 Singer 14SH654 Overlok Makinesi - 7.999 TL
☕ Kiwi Multi-Kapsül Kahve Makinesi - 2.999 TL
🚰 Kiwi Şarjlı Su Pompası - 125 TL
🌀 Arzum Ar4070 Cleancompact Cyclone Süpürge - 2.999 TL