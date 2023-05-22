SSK Bağ-Kur emeklisini sevindirecek zam müjdesi! 7.500 TL ve üstü maaş alana 3'lü artış kapıda! Enflasyon farkı, seyyanen zam, refah payı...
SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarına yapılacak zam oranlarını merakla bekliyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda zam oranları noktasına kadar hesaplanıyor. Şu anda milyonlarca emekli, son veriler ışığında maaşlarına yapılacak zam oranını araştırıyor ve refah payının eklenip eklenmeyeceğini beklemeye başladı. Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından hesaplamalar yeniden yapıldı.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yapılacak zam oranları her yıl ocak ve temmuz ayında netlik kazanıyor. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için son 2 enflasyon verisi bekleniyor. Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte bir veri daha belli oldu. Geriye ise sadece mayıs ve haziran ayı verileri kaldı. TÜİK tarafından açıklanacak son 2 enflasyon verisi, emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranını belirleyecek. Bu doğrultuda 4 veri baz alınarak kalem kalem tüm emeklilerin maaşları hesaplandı.
Temmuz ayında ise hem enflasyon hem de refah payı artışı yaşanacak. Milyonlarca emeklinin maaşı Temmuz ayında oluşacak 6 aylık enflasyon oranında artacak.
Ayrıca emeklilere refah payı da verilecek. 4 aylık enflasyon oranı yüzde 15.22 çıkarken 6 aylık enflasyonun yüzde 20'nin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.