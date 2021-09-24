13.2 milyon kişi can kulağıyla dinleyecek! SSK Bağ-Kur emeklisine 2022 yılı için yeni zam! Tüm maaşlara en az... SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler yeni yıla odaklandı. 2022 yılının ilk haftanda zamlı maaşları belli olacak emekliler son açıklamaları dikkatle takip ediyor. Son açıklanan verilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 5.21 olacak. Milyonların can kulağıyla takip ettiği gelişmeler önümüzdeki yılın ilk günlerinde netlik kazanacak ve emekliler yeni yıla zamlı maaşla başlayacak.