13.2 milyon kişi can kulağıyla dinleyecek! SSK Bağ-Kur emeklisine 2022 yılı için yeni zam! Tüm maaşlara en az...
Yaklaşık 13.2 milyon emekli vatandaşın son zamanlarda takip ettiği gelişmelerden birisi 2022 yılının Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam miktarı oldu. Emekliler 2022 yılının ilk haftasına zamlı maaşlarını öğrenerek başlayacak. Bilindiği üzere her yıl emeklilerin maaşlarına Ocak ve Temmuz aylarında zam yapılıyor. Maaşa yapılacak zam oranı da enflasyon verilerine göre şekilleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2021 yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Zam miktarı ise 3 Ocak 2022 Pazartesi günü belli olacak. Yeni yıl yaklaşırken zam oranı için ipuçları da teker teker ortaya çıkıyor.
24.09.2021 08:12
- Son Güncelleme: 24.09.2021 08:12
13.2 milyon kişi can kulağıyla dinleyecek! SSK Bağ-Kur emeklisine 2022 yılı için yeni zam! Tüm maaşlara en az... SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler yeni yıla odaklandı. 2022 yılının ilk haftanda zamlı maaşları belli olacak emekliler son açıklamaları dikkatle takip ediyor. Son açıklanan verilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 5.21 olacak. Milyonların can kulağıyla takip ettiği gelişmeler önümüzdeki yılın ilk günlerinde netlik kazanacak ve emekliler yeni yıla zamlı maaşla başlayacak.
Memur emeklilerine ise yüzde 5 artış ve bu yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 3'ü aşarsa aşan kısım kadar fark yansıtılacak.