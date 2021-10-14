13.2 milyon kişi bu gelişmeye kulak misafiri olacak! 78-410 TL zam yapılabilir! Ocak 2022’de tüm emekli maaşları...

13.2 milyon kişi bu gelişmeye kulak misafiri olacak! 78-410 TL zam yapılabilir. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi şimdi Ocak zammını beklemeye başladı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin maaşlarınına zamları 2022 Ocak ayında netleşecek. Temmuz'da emekliler bayram öncesinde hem zamlı maaşlarını hem de ikramiye ödemelerini ceplerine koydu. Merkez Bankası'nın 2021 yılı için enflasyon tahminine göre yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 5.21 olarak gerçekleşebilecek. 3 ayın verileri beklenirken gözler şimdi Ocak ayında yapılacak zam tutarına çevrildi.