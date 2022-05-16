1300 TL’lik nakit yardımı yapılacak! Geç kalmadan başvurun! Son gün uyarısı yapıldı! Vatandaşlar akın etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ülke sınırları içerisinde yaşayan ve ihtiyaç sahibi olan ailelere, çocukları için nakdi yardım programları geliştirmiştir. Bakanlık, iki ayrı başlık altında sunmuş olduğu nakit hizmetlerinin ayrıntılarını, resmi internet sitesi aracılığı ile paylaşmıştır.