1.300 karşılıksız para hesaplara yatıyor! Başvuru yapana PTT tarafından ödeniyor

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Ülke sınırları içinde yaşam sürdüren vatandaşlara sunmuş olduğu yardım hizmetleri ile ilgi çeken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, doğum yardımlarının ayrıntılarını paylaştı. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sunmuş olduğu doğum yardımı hizmetlerine dair ayrıntılar
01.08.2022 16:13 - Son Güncelleme: 01.08.2022 16:14
Doğum yapan anneler için destekler verilmeye devam ediyor. Annelerin çocuklarının aylık ihtiyaçlarının karşılanabilmesi hedefi ile nakit yardımları yapmaktadır. Bakanlık, söz hususu yardımlarının ayrıntılarını kamuoyu ile paylaşarak, alakalı şartları gerçekleştiren bütün vatandaşlara 600 TL'ye kadar nakit yardımının yapılacağını bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan tasarlanmış olan canlı doğum yardımı, tek seferlik bir yardımdır. Bu yardım kapsamında hane içi birey başına düşen aylık ortalama geliri bin 417 TL'den düşük olan bütün vatandaşlara, çocuk sayısına göre yardım yapılmaktadır.