1.300 karşılıksız para hesaplara yatıyor! Başvuru yapana PTT tarafından ödeniyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan tasarlanmış olan canlı doğum yardımı, tek seferlik bir yardımdır. Bu yardım kapsamında hane içi birey başına düşen aylık ortalama geliri bin 417 TL'den düşük olan bütün vatandaşlara, çocuk sayısına göre yardım yapılmaktadır.