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Haberler Ekonomi TOKİ'den 163 bin liraya ev fırsatı! 18 Temmuz'da 24 ilde 3151 konut satılacak! Başvuru şartları neler? İşte il il tüm detaylar...

TOKİ'den 163 bin liraya ev fırsatı! 18 Temmuz'da 24 ilde 3151 konut satılacak! Başvuru şartları neler? İşte il il tüm detaylar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ), dar ve orta gelirli vatandaş için Türkiye genelinde 24 ilde toplam 3 bin 151 konutu 163 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkarıyor. Kuralı satışlara başvurular 18 Temmuz'da başlıyor.

12.07.2022 07:01 - Son Güncelleme: 12.07.2022 07:01
TOKİ’den 163 bin liraya ev fırsatı! 18 Temmuz’da 24 ilde 3151 konut satılacak! Başvuru şartları neler? İşte il il tüm detaylar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) dar ve orta gelirli vatandaşa bayram müjdesi geldi.

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TOKİ’den 163 bin liraya ev fırsatı! 18 Temmuz’da 24 ilde 3151 konut satılacak! Başvuru şartları neler? İşte il il tüm detaylar...

İdare, Türkiye genelinde 24 ilde toplam 3.151 konutu düşük taksit ve uzun vadelerle kuralı satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

TOKİ’den 163 bin liraya ev fırsatı! 18 Temmuz’da 24 ilde 3151 konut satılacak! Başvuru şartları neler? İşte il il tüm detaylar...

2+1 ile 3+1 dairelerin olduğu konutların fiyatları 163 bin liradan taksitler ise 1.442 TL'den başlıyor. 24 ildeki kuralı satışlara başvurular 18 Temmuz'da başlayacak.

TOKİ’den 163 bin liraya ev fırsatı! 18 Temmuz’da 24 ilde 3151 konut satılacak! Başvuru şartları neler? İşte il il tüm detaylar...

20 YIL VADELİ
Kuralı satışlara başvuru yapacak vatandaşlar yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecek.

TOKİ’den 163 bin liraya ev fırsatı! 18 Temmuz’da 24 ilde 3151 konut satılacak! Başvuru şartları neler? İşte il il tüm detaylar...

Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla her il için tarihler değişmekle birlikte 04 Ağustos'a kadar kabul edilecek.

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