TOKİ'den 163 bin liraya ev fırsatı! 18 Temmuz'da 24 ilde 3151 konut satılacak! Başvuru şartları neler? İşte il il tüm detaylar...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ), dar ve orta gelirli vatandaş için Türkiye genelinde 24 ilde toplam 3 bin 151 konutu 163 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkarıyor. Kuralı satışlara başvurular 18 Temmuz'da başlıyor.
12.07.2022 07:01 - Son Güncelleme: 12.07.2022 07:01
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) dar ve orta gelirli vatandaşa bayram müjdesi geldi.
İdare, Türkiye genelinde 24 ilde toplam 3.151 konutu düşük taksit ve uzun vadelerle kuralı satışa çıkarmaya hazırlanıyor.
Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla her il için tarihler değişmekle birlikte 04 Ağustos'a kadar kabul edilecek.