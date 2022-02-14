2022 Şubat ayı otomobil fiyatları dikkat çekiyor! 25.000 TL indirim ile otomobil fırsatı! Renault, Dacia, Toyota, Ford, Kia, Fiat…

Otomobil almak isteyenler için 25.000 TL indirim ile otomobil fırsatı ile sunuyor. 2022 yılında araç fiyatları ve kampanyaları güncellendi, markalar adeta birbirleriyle yarış yapıyor. 2022 Şubat ayı otomobil fiyatları dikkat çekiyor ve tek tek mağaza dolaşmak yerine haberimizin içeriğinde bilgi edinebilir, karşılaştırma yapabilir ve bütçenize, ihtiyacınıza en uygun olan modeli tercih edebilirsiniz. Renault, Dacia, Toyota, Ford, Kia, Fiat gibi markaların birbirinden cazip kampanyaları göz dolduruyor ve otomobil fiyatlarından düşecek bu indirimler bütçeye de rahat bir nefes aldıracak. İşte güncel otomobil fiyatları!