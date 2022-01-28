13 milyon kişiye Nisan ve Temmuz ayında iki ikramiye müjdesi! 1.100 TL emekli ikramiyesine zam var mı? 2022 bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Memur ve Emekliye Ek Zam Ne Kadar?

2022 yılına ait emekli maaşı zam oranlarının belirlenmesi ile vatandaşlar zamlı maaşlarını almak için gün saymaya başladı. Bu yıl memur ve memur emeklisi maaşlarında %2,5'lik yapılan ek zam ile %7,5 oranında enflasyonun zammına ek destek sağlandı. İlgili gruplarlar bu sayede %30,5 oranında zamla maaşlarını 2022 yılının ilk 6 ayı için almaya başlayacak. 27 Ocak itibariyle maaş farkı ödemelerine başlandı.