10 milyon memurun gözlerinin içi gülecek! Zamlı maaşlarda bir ilk yaşanıyor! Görüşmeler yapıldı, en düşüğü 4.000 TL...
Bu yaz memurlar ve memur emeklileri için hareketli geçecek. Temmuz ayı memur maaş zammının ne kadar olacağı yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Kuruşu kuruşuna hesaplanan maaş tablosuna göre en düşük maaş ne kadar olacak sorusu da yanıt buluyor. Buna göre, eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 230 TL'den 4.542 TL'ye yükseldi. Öte yandan, kamuda çalışmakta olan 10 milyon işçi, memur ve memur emeklileri toplu iş sözleşmesi görüşmelerini merak ediyor. İşte en düşük memur ve memur emeklisi maaşı!
Bu yaz memurlar ve memur emeklileri için hareketli geçecek. Temmuz ayı memur maaş zammının nekadar olacağı yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Kuruşu kuruşuna hesaplanan maaş tablosuna göre en düşük maaş ne kadar olacak sorusu da yanıt buluyor. TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyonuyla maaşların ne kadar olacağı hesaplandı. Öte yandan, kamuda çalışmakta olan 10 milyon işçi, memur ve memur emeklileri toplu iş sözleşmesi görüşmelerini merak ediyor. İşte en düşük memur ve memur emeklisi maaşı!
MEMUR ZAMLARIYLA İLGİLİ BİR İLK YAŞANACAK!
10 milyon kamu çalışanı işçi, memur ve memur emeklisi toplu iş sözleşmesi görüşmelerini ilgiyle takip ediyor. Yaklaşık olarak 720 bin kamu işçisi için yapılacak olan pazarlık başlarken, Ağustos ayında da 3.5 milyon memur ve 5.5 milyon memur emeklisi için maaşlarda yapılacak artışı konuşmak amacıyla masaya oturulacak.
Türk-İş ile Hak-İş ilk kez ortak hareket ederek işçilerin mali ve sosyal hakları ile ilgili protokolü Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na sunmuş olacak. Yapılacak olan görüşmeleri hükümet adına Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Bilgin yürütecek. İlk görüşmeler ise kamu işçilerinin 2021-2022 dönemi zammı için Türk-İş ve Hak-İş ile yapılacak.