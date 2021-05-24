10 milyon memurun gözlerinin içi gülecek! Zamlı maaşlarda bir ilk yaşanıyor! Görüşmeler yapıldı, en düşüğü 4.000 TL...

Bu yaz memurlar ve memur emeklileri için hareketli geçecek. Temmuz ayı memur maaş zammının nekadar olacağı yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Kuruşu kuruşuna hesaplanan maaş tablosuna göre en düşük maaş ne kadar olacak sorusu da yanıt buluyor. TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyonuyla maaşların ne kadar olacağı hesaplandı. Öte yandan, kamuda çalışmakta olan 10 milyon işçi, memur ve memur emeklileri toplu iş sözleşmesi görüşmelerini merak ediyor. İşte en düşük memur ve memur emeklisi maaşı!