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Gümüşü O TARİHTE tutabilene aşk olsun! x20 kazandıracak! Alım ve satım tarihi verildi... İslam Memiş'ten fişek gibi uyarı!

Altın ve para piyasaları uzmanı Finansal Analist İslam Memiş, bu hafta piyasalarda bizi nelerin beklediğini anlattı. Haftanın öne çıkan yatırım aracını açıkladı. İşte İslam Memiş'ten gümüş yorumu.

takvim.com.tr
07.03.2023 11:48 - Son Güncelleme: 07.03.2023 11:48
Gümüşü O TARİHTE tutabilene aşk olsun! x20 kazandıracak! Alım ve satım tarihi verildi... İslam Memiş’ten fişek gibi uyarı!

İslam Memiş gümüşün 20 TL olacağı tarihi belirtti. O tarihe kadar gümüş kat kat artacak. İşte İslam Memiş gümüş yorumu ve yatırım tavsiyeleri...

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Gümüşü O TARİHTE tutabilene aşk olsun! x20 kazandıracak! Alım ve satım tarihi verildi... İslam Memiş’ten fişek gibi uyarı!

DOLAR ve BORSA

"Borsa İstanbul için 4 bin 950 ile 5 bin 400 puan arasının takip edilmesi gerektiğini ifade eden İslam Memiş, doların serbest piyasada 19,12 lira olduğuna dikkat çekerken takip edilmesi gereken aralığın 19 ile 19,30 lira olduğunu söyledi."

Gümüşü O TARİHTE tutabilene aşk olsun! x20 kazandıracak! Alım ve satım tarihi verildi... İslam Memiş’ten fişek gibi uyarı!

GÜMÜŞÜN ONSU VE GRAMI

Gümüşün onsunda ise 20,80 ile 21,80 aralığının takip edileceğini belirten Memiş, gram gümüş için ise 13,20 ile 13,80 arasını izleyecek.

Gümüşü O TARİHTE tutabilene aşk olsun! x20 kazandıracak! Alım ve satım tarihi verildi... İslam Memiş’ten fişek gibi uyarı!

BITCOIN'E DİKKAT!

Bitcoin için ise düşüş bekleyen Memiş önce 23 bin dolar sonra da 21 bin 500 dolar seviyesine dikkat çekti.

Gümüşü O TARİHTE tutabilene aşk olsun! x20 kazandıracak! Alım ve satım tarihi verildi... İslam Memiş’ten fişek gibi uyarı!

İslam Memiş, gümüşün orta ve uzun vadede al bölgesinde olduğunu özellikle vurguladı.

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