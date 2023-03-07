Gümüşü O TARİHTE tutabilene aşk olsun! x20 kazandıracak! Alım ve satım tarihi verildi... İslam Memiş'ten fişek gibi uyarı!
Altın ve para piyasaları uzmanı Finansal Analist İslam Memiş, bu hafta piyasalarda bizi nelerin beklediğini anlattı. Haftanın öne çıkan yatırım aracını açıkladı. İşte İslam Memiş'ten gümüş yorumu.
07.03.2023 11:48 - Son Güncelleme: 07.03.2023 11:48
İslam Memiş gümüşün 20 TL olacağı tarihi belirtti. O tarihe kadar gümüş kat kat artacak. İşte İslam Memiş gümüş yorumu ve yatırım tavsiyeleri...