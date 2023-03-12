13-14-15-16 Mart'ta SGK'ya başvurun! 2 değil 3 ÖDEME verilecek! SSK, Bağkur'luya 2.750+1.375 lira EK maaş!
Emekliye çift maaş alma imkanı bulunuyor. Eşini veya babasını kaybeden kadınlara devlet tarafından çift maaş alma şansı tanınıyor. Kadının çalışması veya emekli maaşı bunu etkilemiyor. Hem babası tarafından hem de eşi tarafından alması mümkün oluyor. Eşinden dul maaşı alan kişi (erkek ya da kadın fark etmez) eğer emekli ve çalışan ise bu kez üçüncü maaşı da almış oluyor. Peki, şartlar neler? İşte tüm merak edilenler!
12.03.2023 21:15 - Son Güncelleme: 13.03.2023 10:02