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Haberler Ekonomi 13-14-15-16 Mart'ta SGK'ya başvurun! 2 değil 3 ÖDEME verilecek! SSK, Bağkur'luya 2.750+1.375 lira EK maaş!

13-14-15-16 Mart'ta SGK'ya başvurun! 2 değil 3 ÖDEME verilecek! SSK, Bağkur'luya 2.750+1.375 lira EK maaş!

Emekliye çift maaş alma imkanı bulunuyor. Eşini veya babasını kaybeden kadınlara devlet tarafından çift maaş alma şansı tanınıyor. Kadının çalışması veya emekli maaşı bunu etkilemiyor. Hem babası tarafından hem de eşi tarafından alması mümkün oluyor. Eşinden dul maaşı alan kişi (erkek ya da kadın fark etmez) eğer emekli ve çalışan ise bu kez üçüncü maaşı da almış oluyor. Peki, şartlar neler? İşte tüm merak edilenler!

takvim.com.tr
12.03.2023 21:15 - Son Güncelleme: 13.03.2023 10:02
13-14-15-16 Mart’ta SGK’ya başvurun! 2 değil 3 ÖDEME verilecek! SSK, Bağkur’luya 2.750+1.375 lira EK maaş! O tarihte 900, 1800 gün primi olan...

Sosyal güvenlik mevzuatımız vefat eden sigortalıların geride kalan eş ve çocuklarını koruyan düzenlemeler içeriyor. Bunların önemli bölümünü ise eşlere ödenen ölüm maaşı ile çocuklara ödenen yetim maaşı oluşturuyor.

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13-14-15-16 Mart’ta SGK’ya başvurun! 2 değil 3 ÖDEME verilecek! SSK, Bağkur’luya 2.750+1.375 lira EK maaş! O tarihte 900, 1800 gün primi olan...

Eşi vefat eden kişinin erkek ya da kadın olmasına bakılmaksızın belli şartlarda maaş hakkı var. Burada ölüm maaşında kişinin sadece evli olup olmadığına bakılıyor.

13-14-15-16 Mart’ta SGK’ya başvurun! 2 değil 3 ÖDEME verilecek! SSK, Bağkur’luya 2.750+1.375 lira EK maaş! O tarihte 900, 1800 gün primi olan...

Yani emekli ya da çalışıyor olması maaş almasını engellemiyor. Türkiye7De emekli olduktan sonra çalışmanın önünde engel bulunmadığı için bir kişi eşinden maaş alırken hem emekli hem de çalışıyorsa üç maaş birden alabiliyor

13-14-15-16 Mart’ta SGK’ya başvurun! 2 değil 3 ÖDEME verilecek! SSK, Bağkur’luya 2.750+1.375 lira EK maaş! O tarihte 900, 1800 gün primi olan...

KURUMLARA BAKILIYOR
Kocası ölen kadına; kocasının sigortalılık süresi uygunsa, kadının geliri olup olmadığına bakılmaksızın aylık bağlanıyor.

13-14-15-16 Mart’ta SGK’ya başvurun! 2 değil 3 ÖDEME verilecek! SSK, Bağkur’luya 2.750+1.375 lira EK maaş! O tarihte 900, 1800 gün primi olan...

Yetim kalan kız çocuklarına evlenmedikleri ve çalışmadıkları sürece, erkek çocuklara da öğrenci oldukları sürece (25 yaşa kadar) maaş ödeniyor.

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