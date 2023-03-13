Unutanın hakkı siliniyor! PTT, İŞKUR, SYDV, SGK, BANKA! 300-8.240 TL arası birikmiş paranızı hemen şimdi alabilirsiniz! e-Devlet’ten...

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenen ve fazla bilinmeyen destekler vatandaşlara rahat bir nefes aldırıyor. İhtiyaç sahiplerine, çalışma hayatındakilere, evlenenlere, çocuk sahibi olanlara devlet desteği sürüyor. Peki, unutulan paralar nasıl alınır? İşte merak edilenler!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışma hayatındakilere ve ihtiyaç sahiplerine her yıl milyonlarca lira destek sağlıyor. Kurumun sağladığı destekler arasında çok fazla gündemde olmayan ancak herkesin faydalanabileceği destekler bulunuyor. Milyonlarca lira ödemeler banka hesaplarına yatırılırken, bu ödemeleri takip etmeyen vatandaşlar ödemelerden faydalanamıyor. İşte ödemeleri almak için yapmanız gerekenler haberimizde...
SGK'DAN ALINABİLECEK OLAN DESTEKLER
Devlet vatandaşlara çok sayıda alanda maddi yardımlarda bulunuyor. Çalışan, çalışmayan, yaşlı, yeni doğmuş, bakıma muhtaç ve hasta gibi çeşitli durumlarda bulunan vatandaşlara sağlanan bu destekler vatandaşların mağduriyetlerinin en aza indirilmesi adına veriliyor.
YOLLUK ÖDEMESİ YARDIMI
Sigortalı tıbbi (organ nakli, kanser tedavisi, acil gibi haller) veya zorunlu bir nedenden dolayı yerleşim yeri dışında başka bir hastaneye sevki gerekiyorsa SGK yolluk ödemesi yapıyor.
Yol ve gündelik ödemesi hak sahibin kendisine veya anne, baba, eş ve çocuklara PTT aracılığıyla yapılıyor. Yolluk ödemesine başvurular SGk il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezlerine yapılıyor.