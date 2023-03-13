Unutanın hakkı siliniyor! PTT, İŞKUR, SYDV, SGK, BANKA! 300-8.240 TL arası birikmiş paranızı hemen şimdi alabilirsiniz! e-Devlet’ten...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışma hayatındakilere ve ihtiyaç sahiplerine her yıl milyonlarca lira destek sağlıyor. Kurumun sağladığı destekler arasında çok fazla gündemde olmayan ancak herkesin faydalanabileceği destekler bulunuyor. Milyonlarca lira ödemeler banka hesaplarına yatırılırken, bu ödemeleri takip etmeyen vatandaşlar ödemelerden faydalanamıyor. İşte ödemeleri almak için yapmanız gerekenler haberimizde...