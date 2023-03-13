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Haberler Ekonomi 2000-2002-2005-2008-2010 sigortayla EYT'siz 1.826 gün yeterli! EYT vurmayana 5 yıl erken emeklilik!

2000-2002-2005-2008-2010 sigortayla EYT'siz 1.826 gün yeterli! EYT vurmayana 5 yıl erken emeklilik!

Erken emekli olmanın bazı yolları yasalarımızda bulunuyor. Bu yollar çeşitli ek işlemlerle olabilirken her çalışana uymuyor. Emeklilik sisteminde emeklilik yaşı ve erken emeklilik hakları kişinin çalışma bilgilerine göre belirlenir. SGK bazı durumlarda emekliliği öne çekebiliyor. Peki, kimler erken emekli olacak? İşte detaylar.

takvim.com.tr
13.03.2023 10:08 - Son Güncelleme: 13.03.2023 10:08
2000-2002-2005-2008-2010 sigortayla EYT’siz 1.826 gün yeterli! EYT vurmayana 5 yıl erken emeklilik! 2 koşulla staj avantajı ekleniyor! 1 gün bile...

Erken emeklilik her çalışanın hayalleri arasında yer alır. EYT yasasının çıkmasıyla birlikte 2 milyonu aşkın kişi emekli oldu. Ancak EYT'den yararlanmayan kişiler için 2. şans bulunuyor. SGK bazı durumlarda emekli maaşına daha erken kavuşmanıza yardımcı oluyor. Bu kapsamda kadınlarda ve erkeklerde ekstra avantajlı haklar bulunuyor. Peki, kimler erken emekli olacak? İşte merak edilenler haberimizde!

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2000-2002-2005-2008-2010 sigortayla EYT’siz 1.826 gün yeterli! EYT vurmayana 5 yıl erken emeklilik! 2 koşulla staj avantajı ekleniyor! 1 gün bile...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yaş şartı, doldurulan primler, sigorta başlangıç tarihine bakarak emeklilik hakkı sunsa da bazı durumlarda bu süreyi 5 yıl erkene çekmek mümkün olabiliyor. İşte erken emeklilik yolları...

2000-2002-2005-2008-2010 sigortayla EYT’siz 1.826 gün yeterli! EYT vurmayana 5 yıl erken emeklilik! 2 koşulla staj avantajı ekleniyor! 1 gün bile...

Türkiye'de ayda yaklaşık 100 bin kişiye emekli aylığı bağlanırken, milyonlarca çalışan erken emeklilik formülleri arıyor. Emeklilik tarihi sigorta girişi, yaş, prim ödeme gün sayısına göre değişiyor. "Erken yaşlanma" gibi özel durumlar emekliliği öne çekiyor.

2000-2002-2005-2008-2010 sigortayla EYT’siz 1.826 gün yeterli! EYT vurmayana 5 yıl erken emeklilik! 2 koşulla staj avantajı ekleniyor! 1 gün bile...

Erken yaşlılık tespiti yapılanlar 55 yaşı doldurması, en az 5400 prim gün ödemesi koşuluyla erken emekli olabiliyor. 1 Ekim 2008'e kadar sadece SSK'lılar için uygulanan erken yaşlanma emekliliği artık memurlar da dâhil bütün çalışanları kapsıyor.

2000-2002-2005-2008-2010 sigortayla EYT’siz 1.826 gün yeterli! EYT vurmayana 5 yıl erken emeklilik! 2 koşulla staj avantajı ekleniyor! 1 gün bile...

Yaş koşulunu yerine getirmediği halde sağlık kurulu raporuyla erken yaşlandığı belirlenenler bu haktan yararlanabiliyor. Psikolojik yaşanma hali de bu kapsamda değerlendiriliyor.

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