2000-2002-2005-2008-2010 sigortayla EYT'siz 1.826 gün yeterli! EYT vurmayana 5 yıl erken emeklilik!

Erken emeklilik her çalışanın hayalleri arasında yer alır. EYT yasasının çıkmasıyla birlikte 2 milyonu aşkın kişi emekli oldu. Ancak EYT'den yararlanmayan kişiler için 2. şans bulunuyor. SGK bazı durumlarda emekli maaşına daha erken kavuşmanıza yardımcı oluyor. Bu kapsamda kadınlarda ve erkeklerde ekstra avantajlı haklar bulunuyor. Peki, kimler erken emekli olacak? İşte merak edilenler haberimizde!