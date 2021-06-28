Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği ve işten çıkarma yasağında kritik tarih 30 Haziran!

Koronavirüs salgınının başladığı günden bu yana devam eden kısa çalışma ödeneği desteğinde süre 30 Haziran'da bitiyor. Yeni bir düzenleme yapılmazsa hem kısa çalışma ödeneği hem de işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin desteği uygulamaları 30 Haziran Çarşamba günü sona erecek. İş dünyası uygulamanın bir süre daha uzatılmasını talep ederken, uzatma gelmezse çalışma saatleri tam olarak güncellenecek.

28.06.2021 12:07 - Son Güncelleme: 28.06.2021 12:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





