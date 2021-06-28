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Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği ve işten çıkarma yasağında kritik tarih 30 Haziran!

Koronavirüs salgınının başladığı günden bu yana devam eden kısa çalışma ödeneği desteğinde süre 30 Haziran'da bitiyor. Yeni bir düzenleme yapılmazsa hem kısa çalışma ödeneği hem de işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin desteği uygulamaları 30 Haziran Çarşamba günü sona erecek. İş dünyası uygulamanın bir süre daha uzatılmasını talep ederken, uzatma gelmezse çalışma saatleri tam olarak güncellenecek.

28.06.2021 12:07 - Son Güncelleme: 28.06.2021 12:07
Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği ve işten çıkarma yasağında kritik tarih 30 Haziran!

Pandemi sürecinde hem işverenlere hem de çalışanlara destek olmak üzere geçen yılın mart ayından bu yana uygulanan ve 3 milyondan fazla çalışanın yararlandığı kısa çalışma ödeneği, 30 Haziran tarihinde bitiyor.

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Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği ve işten çıkarma yasağında kritik tarih 30 Haziran!

30 Haziran tarihi itibariyle sadece kısa çalışma ödeneği son bulmuyor; 2020'nin nisan ayında işvereni tarafından ücretsiz izne çıkartılan, kısa çalışma ödeneğinden ve işsizlik maaşından yararlanamayanlara ödenen nakdi ücret desteği ile birlikte işverenin, çalışanı işten çıkarma yasağı ya da bir başka isimle fesih yasağı süresi de haziran ayı sonunda bitiyor.

Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği ve işten çıkarma yasağında kritik tarih 30 Haziran!

Özetle, 30 Haziran'da, salgının başından bu yana işverenlere ve çalışanlara verilen desteklerin tamamı son bulacak.

Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği ve işten çıkarma yasağında kritik tarih 30 Haziran!

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZAYACAK MI?
Geçtiğimiz sene 17 Nisan tarihinde verilmeye başlanan nakdi ücret desteğinin önce 17 Mayıs 2021 tarihinde biteceği açıklanmıştı. Ancak daha sonra bu tarih uzatılarak 30 Haziran'a kadar uzatılmıştı.

Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği ve işten çıkarma yasağında kritik tarih 30 Haziran!

Son açıklanan karara göre nakdi ücret desteği, 30 Haziran 2021 tarihinde son bulacak.