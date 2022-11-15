Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 1.259 TL ödeme yapılacak! Ziraat Bankası IBAN hesabına otomatik yatıyor! 1-2-3 çocuklu aileye her ay düzenli verilecek! TC sonu 2,4,6,8 olan vatandaşlar...

1.259 TL ödeme yapılacak! Ziraat Bankası IBAN hesabına otomatik yatıyor! 1-2-3 çocuklu aileye her ay düzenli verilecek! TC sonu 2,4,6,8 olan vatandaşlar...

Dar gelirli aileler ve çocuklarına devlet tarafından birçok alanda destek ödemeleri sağlanıyor. İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay düzenli olarak Sosyal ve Ekonomik Destek yardımı veriliyor. Her bir çocuk için ortalama 1.259 TL destek ödemesi yapılıyor. Bu ay yapılacak ödemeler için araştırmalar hız kazandı. Peki, Kasım ayı SED yardımı ne zaman yatacak? SED yardımından kimler faydalanabilir? İşte merak edilenler haberimizde!

takvim.com.tr
15.11.2022 16:56 - Son Güncelleme: 15.11.2022 16:56
1.259 TL ödeme yapılacak! Ziraat Bankası IBAN hesabına otomatik yatıyor! 1-2-3 çocuklu aileye her ay düzenli verilecek! TC sonu 2,4,6,8 olan vatandaşlar...

İhtiyaç sahibi ailelere her ay düzenli olarak destek ödemesi sağlanıyor. Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelere SED ödemesi yapılıyor. Peki, kimler yararlanabilir? İşte tüm detaylar haberimizde!

GALERİ DEVAM EDİYOR
1.259 TL ödeme yapılacak! Ziraat Bankası IBAN hesabına otomatik yatıyor! 1-2-3 çocuklu aileye her ay düzenli verilecek! TC sonu 2,4,6,8 olan vatandaşlar...

İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay düzenli olarak yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımın ödeme tarihi gündemde yer alıyor.

1.259 TL ödeme yapılacak! Ziraat Bankası IBAN hesabına otomatik yatıyor! 1-2-3 çocuklu aileye her ay düzenli verilecek! TC sonu 2,4,6,8 olan vatandaşlar...

Her ay ödeme alan aileler, bu ayki ödemeler için belirlenen tarihi öğrenmek istiyor. SED yardımı alabilmek için başvurular; İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e -Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılabiliyor.

1.259 TL ödeme yapılacak! Ziraat Bankası IBAN hesabına otomatik yatıyor! 1-2-3 çocuklu aileye her ay düzenli verilecek! TC sonu 2,4,6,8 olan vatandaşlar...

KASIM AYI SED YARDIMI NE ZAMAN ÖDENECEK?

2022 Kasım ayı SED ödemelerine dair açıklama gelmedi.

1.259 TL ödeme yapılacak! Ziraat Bankası IBAN hesabına otomatik yatıyor! 1-2-3 çocuklu aileye her ay düzenli verilecek! TC sonu 2,4,6,8 olan vatandaşlar...

SED kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere her bir çocuk için ortalama 1.259 TL destek ödemesi yapılıyor.

SON DAKİKA