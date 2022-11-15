1.259 TL ödeme yapılacak! Ziraat Bankası IBAN hesabına otomatik yatıyor! 1-2-3 çocuklu aileye her ay düzenli verilecek! TC sonu 2,4,6,8 olan vatandaşlar...

İhtiyaç sahibi ailelere her ay düzenli olarak destek ödemesi sağlanıyor. Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelere SED ödemesi yapılıyor. Peki, kimler yararlanabilir? İşte tüm detaylar haberimizde!