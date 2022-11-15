1.259 TL ödeme yapılacak! Ziraat Bankası IBAN hesabına otomatik yatıyor! 1-2-3 çocuklu aileye her ay düzenli verilecek! TC sonu 2,4,6,8 olan vatandaşlar...
Dar gelirli aileler ve çocuklarına devlet tarafından birçok alanda destek ödemeleri sağlanıyor. İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay düzenli olarak Sosyal ve Ekonomik Destek yardımı veriliyor. Her bir çocuk için ortalama 1.259 TL destek ödemesi yapılıyor. Bu ay yapılacak ödemeler için araştırmalar hız kazandı. Peki, Kasım ayı SED yardımı ne zaman yatacak? SED yardımından kimler faydalanabilir? İşte merak edilenler haberimizde!
İhtiyaç sahibi ailelere her ay düzenli olarak destek ödemesi sağlanıyor. Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelere SED ödemesi yapılıyor. Peki, kimler yararlanabilir? İşte tüm detaylar haberimizde!
İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay düzenli olarak yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımın ödeme tarihi gündemde yer alıyor.
Her ay ödeme alan aileler, bu ayki ödemeler için belirlenen tarihi öğrenmek istiyor. SED yardımı alabilmek için başvurular; İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e -Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılabiliyor.
SED kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere her bir çocuk için ortalama 1.259 TL destek ödemesi yapılıyor.