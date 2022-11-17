10 yıl çalışarak veya 6-7-8 yıl önce emeklilik formülü var! EYT yasası ile 3600 gün şartıyla erken emeklilik müjdesi!

Geniş standartlar kapsamında verilen imkanlar her geride bıraktığımız gün genişletiliyor. Genellikle son zamanlarda emeklilikte yaşa takılanlar oldukça gündeme geliyor. Tam da bu noktada erken emekli olmak konusu ile ilgili değişik formüller de devreye alınmış durumda. Hem 10 yılda emekli olma imkanınız var, hem de 8 yıl emekliliği geri çekebilirsiniz. Detaylar sayfamızda.