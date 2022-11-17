10 yıl çalışarak veya 6-7-8 yıl önce emeklilik formülü var! EYT yasası ile 3600 gün şartıyla erken emeklilik müjdesi!
Uzun bir süredir beklenilen haberler nihayet formüller yardımıyla sonuca eriyor. Kişiler erken emeklilik şartından yararlanarak 3600 gün şartıyla erken emekli olma avantajına sahip olabilecekler. EYT yasası kapsamında vatandaşlara verilen bu imkanlar her geride bıraktığımız gün daha da genişletiliyor. Bu anlamda çeşitli meslerklerde çalışan vatandaşlar daha erken emekli olma şansına sahip oluyor.
17.11.2022 11:50 - Son Güncelleme: 17.11.2022 11:52
Geniş standartlar kapsamında verilen imkanlar her geride bıraktığımız gün genişletiliyor. Genellikle son zamanlarda emeklilikte yaşa takılanlar oldukça gündeme geliyor. Tam da bu noktada erken emekli olmak konusu ile ilgili değişik formüller de devreye alınmış durumda. Hem 10 yılda emekli olma imkanınız var, hem de 8 yıl emekliliği geri çekebilirsiniz. Detaylar sayfamızda.