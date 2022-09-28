1.250 TL aile destek yardımı verilecek! Aile Bakanlığı duyurdu: Ödemeler hesaplara otomatik yatıyor! TC’sinin son hanesi 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

Aile destek paketi ile ilgili Başkan Erdoğan Kabine toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye aile destek programımızın kapsamını genişletiyoruz, bütçesini de 25 milyar lira ilaveyle 40 milyar liraya yükseltiyoruz." dedi. Ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki destek tutarını 850 ila 1250 liraya yükseltildiğini duyurdu. Peki, Aile destek paketi ödemeleri ne zaman yatacak? Zamlı aile destek ödemelerine nasıl başvurulur? İşte detaylar!