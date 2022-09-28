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Haberler Ekonomi 1.250 TL aile destek yardımı verilecek! Aile Bakanlığı duyurdu: Ödemeler hesaplara otomatik yatıyor! TC’sinin son hanesi 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

1.250 TL aile destek yardımı verilecek! Aile Bakanlığı duyurdu: Ödemeler hesaplara otomatik yatıyor! TC’sinin son hanesi 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

Aile destek ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Devlet dar gelirli ailelere birçok alanda yardım ödemesi yapıyor. Bunlardan biri de Aile Destek Programı olarak biliniyor. Başkan Erdoğan Kabine toplantısında, aile destek paketi için "Bütçeyi 40 milyar liraya yükseltiyoruz" açıklamasında bulunmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki destek tutarını 850 ila 1250 liraya yükseltildiğini duyurdu. Peki, Aile destek paketi ödemeleri ne zaman yatacak? Zamlı aile destek ödemelerine nasıl başvurulur? İşte merak edilenler!

takvim.com.tr
28.09.2022 09:33 - Son Güncelleme: 28.09.2022 09:33
1.250 TL aile destek yardımı verilecek! Aile Bakanlığı duyurdu: Ödemeler hesaplara otomatik yatıyor! TC’sinin son hanesi 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

Aile destek paketi ile ilgili Başkan Erdoğan Kabine toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye aile destek programımızın kapsamını genişletiyoruz, bütçesini de 25 milyar lira ilaveyle 40 milyar liraya yükseltiyoruz." dedi. Ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki destek tutarını 850 ila 1250 liraya yükseltildiğini duyurdu. Peki, Aile destek paketi ödemeleri ne zaman yatacak? Zamlı aile destek ödemelerine nasıl başvurulur? İşte detaylar!

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1.250 TL aile destek yardımı verilecek! Aile Bakanlığı duyurdu: Ödemeler hesaplara otomatik yatıyor! TC’sinin son hanesi 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki destek tutarını 850 ila 1250 liraya yükseltildiğini duyurdu.

1.250 TL aile destek yardımı verilecek! Aile Bakanlığı duyurdu: Ödemeler hesaplara otomatik yatıyor! TC’sinin son hanesi 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni sosyal yardım paketinin detaylarını paylaştı.

1.250 TL aile destek yardımı verilecek! Aile Bakanlığı duyurdu: Ödemeler hesaplara otomatik yatıyor! TC’sinin son hanesi 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

Sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla ve arz odaklı güçlü sosyal yardım sistemi kurduklarını belirten Bakan Yanık, "Kaynaklarımızın bütün toplum kesimlerinin yararına olacak şekilde dağıtılmasını her dönemde önceledik ve bu doğrultuda çalışıyoruz" dedi.

1.250 TL aile destek yardımı verilecek! Aile Bakanlığı duyurdu: Ödemeler hesaplara otomatik yatıyor! TC’sinin son hanesi 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

Türkiye Aile Destek Programı'nın kapsamının genişletilmesine ve etkinliğini artırmaya yönelik çalışmaların tamamlandığını bildiren Bakan Yanık, şunları söyledi:

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