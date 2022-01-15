15-16 Ocak 2022 hafta sonu bugün emekli maaşı yatar mı? Az önce belli oldu! SGK resmen duyurdu! Tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanlar...
Emekli maaşları ile ilgili detaylar geldi. Tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanlar alabilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli maaşı ödemlerinde yığılmanın önüne geçmek için emekli aylık ödemelerini farklı günlerde gerçekleştiriyor. 4/c kapsamında (Emekli Sandığı) emekli olan kişiler her ayın 1 – 5'i arasında maaş ödemelerini alırken, SSK ve Bağ Kur emeklileri için 17 ve 28 arasında ödeme gerçekleştiriliyor. Ancak memur emeklisinin dışında diğer emeklilerin maaşları resmi tatil veya hafta sonuna denk gelmesi halinde bir sonraki iş gününde hesaba aktarılıyor. SGK artık bu uygulamaya son verdi. İşte detaylar
Hafta Sonu Emekli Maaşı Yatar Mı?
SGK Emekli Sandığı (4/c) kapsamında yer alan tüm kamu emeklisinin maaşları gün fark etmeksizin 1'i ila 5'i arasında tüm emeklilerin hesaplarına yatırılıyor. Ancak SSK ve Bağ Kur (4/a – 4/b) kapsamında emekli olan vatandaşlara maaş ödemeleri hafta sonu veya resmi tatil gibi günlere denk gelmesi halinde gecikmeli olarak ödeme yapılıyordu.
SGK emekli maaşı ödemelerinde yaşanan bu ikiliğe son verildiğini açıkladı. Emeklilik tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen ödeme günleri, böylece hafta sonu ya da resmi tatil fark etmeksizin diğer emeklilerin hesaplarına da yatırılacak.
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Düzenleme öncesinde SSK ve Bağ Kur emeklisinin maaşları cumartesiye denk gelmesi halinde Cuma günü ödeniyordu. Pazar gününe denk gelen günlerde ise pazartesi günü ödememeler yapılmaktaydı.
Zamlı SSK, Bağ Kur Emekli Maaşı Ne Zaman Yatacak?
3 Ocak'ta enflasyon rakamlarının belirlenmesinin ardından ortaya çıkan yeni zamlı maaş oranları büyük bir heyecanla bekleniyor. Zamlı maaş ve enflasyon farklarını 15 Ocak itibariyle tüm memur emeklisi, sözleşmeli ve geçici personeller alabilecek. SSK ve Bağ Kur emeklisinin ise zamlı maaşlarını 17 – 28 Ocak tarihleri arasında alacaklar.