Türk Hava Yolları pilotları A350'ler için böyle eğitiliyor

PİLOTLARIN EĞİTİM MESAİSİ

A350'leri uçuracak pilotların, THY'nin Florya'daki Uçuş Eğitim Merkezi'ndeki tip eğitimlerini ilk kez DHA ekipleri, görüntüledi. Bir A350-900 tipi uçağın kokpitiyle birebir aynı ölçülere ve özelliklere sahip simülatöründe gerçekleşen eğitim uçuşları gerçeğe yakın koşullarda icra ediliyor. THY'nin A330 ve A350 Tip Eğitim Müdürü Kaptan Pilot Burak Bekman'nın hazır bulunduğu eğitim uçuşunda A330 ve A350 Tip Eğitim Müdürlüğü Teknik Pilot Kaptan Murat Erçalışkan ile kaptan pilotlar Bülent Ünalan ve Güçlü Ülgenalp yer aldı. Yaklaşık 45 dakika süren simülasyon uçuşunun her anı görüntülendi.



