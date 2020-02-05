Türk Hava Yolları pilotları A350'ler için böyle eğitiliyor
Türk Hava Yolları (THY), kısa süre içerisinde filoya katılacak Airbus'un en yeni ve son teknolojileri barındıran uçağı A350'ler için gün sayıyor. Geniş gövdeli ve uzun menzilli yeni uçaklar gelmeden THY pilotlarının tip eğitimleri için A350 simülatörleri geldi.
THY, Avrupalı uçak üreticisi Airbus'a 25'i kesin 5'i opsiyonlu olmak üzere toplam 30 adet sipariş verdiği Airbus A350-900 tipi uçaklardan ilkini Mart ayında filosuna katacak. Airbus'ın Fransa'daki fabrikasında imalatı son aşamaya gelen ilk uçağın kuyruk tescili TC-LGA oldu. Mart ayından itibaren 2023'e kadar peyderpey filoya dahil edilecek yeni nesil uçaklar, son teknolojiye sahip özellikleriyle de dikkat çekiyor.
Sessizliği ve yakıt verimliliğiyle öne çıkan uçak, kokpitinde 6 adet dokunmatik ekran ile uçağın dışına monte edilen kameralar sayesinde taksi yollarının kokpitten izlenmesi gibi birçok yeniliğin hayata geçirilmesiyle pilotlara büyük kolaylık sağlıyor.
A350'LERDEN ÖNCE SİMÜLATÖRLER GELDİ
THY, A350'ler gelmeden bu uçaklarda uçacak pilotlarının tip eğitimi için A350 simülatörünü devreye aldı. Aralık ayında kurulumu tamamlanan simülatörde bugüne kadar 60 pilot eğitimini tamamladı. Tip eğitimlerini A330 filosunun kaptanları ile ikinci pilotlar alıyor.
PİLOTLARIN EĞİTİM MESAİSİ
A350'leri uçuracak pilotların, THY'nin Florya'daki Uçuş Eğitim Merkezi'ndeki tip eğitimlerini ilk kez DHA ekipleri, görüntüledi. Bir A350-900 tipi uçağın kokpitiyle birebir aynı ölçülere ve özelliklere sahip simülatöründe gerçekleşen eğitim uçuşları gerçeğe yakın koşullarda icra ediliyor. THY'nin A330 ve A350 Tip Eğitim Müdürü Kaptan Pilot Burak Bekman'nın hazır bulunduğu eğitim uçuşunda A330 ve A350 Tip Eğitim Müdürlüğü Teknik Pilot Kaptan Murat Erçalışkan ile kaptan pilotlar Bülent Ünalan ve Güçlü Ülgenalp yer aldı. Yaklaşık 45 dakika süren simülasyon uçuşunun her anı görüntülendi.
"AMAÇ DAHA FAZLA PİLOTU DAHA KISA SÜREDE EĞİTEBİLMEK"
Tip Eğitim Müdürü Kaptan Pilot Burak Bekman, Aralık ayında hizmete giren simülatör ile birlikte başlayan A350 eğitimlerinin aralıksız devam ettiğini söyledi. 21 yıldır THY'de çalışan Kaptan Bekman, "Eğitimlerde A330 kaptanlarımızı ve ikinci pilotlarımızı kullanıyoruz. A330 pilotlarımız için 4 gün yer derslerinin ardından simülatörde 6 sorti ile A350'ye yeterlilik kazanıyor. İlk A350, Mart'ta filomuza katılacak.