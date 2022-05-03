1,2,3,6,8 yıl erken emekli olun! 2009, 2010, 2011, 2012 sonrası işe başlayanlar! EYT gelmeden 4600, 4700, 4800 günle kısmen emeklilik yaşınızı doldurun!
Kadın çalışanlar doğum borçlanmaları ve erkek çalışanlar ise askerlik borçlanmaları ile emeklilik yaşını düşürebiliyorlar. Erken emeklilik için işe giriş tarihi en önemli nokta oluyor. Belli bir tarihten önce sigortalı olanlar amacıyla ise yaş şartı düşüyor. Kadınlarda 50 erkeklerde ise 55'e kadar iniyor. Kanun kapsamında sigorta başlangıç tarihine göre aniden çok planlama yapıldığını söylemek gerekir. İşte 48, 49, 50, 54 ve 56 yaşında emeklilik müjdesi ayrıntıları...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kasapmında çalışan kadın ve erkekler amacıyla yayılan standart emeklilik şartlarının yanı sıra yaş haddinden emeklilik, malulen emeklilik gibi özel koşullar da bulunuyor. Bu özel haller ise çalışanlara çok erken yaşlarda emeklilik hakları sağlıyor. Bu kapsamda şartlar merak ediliyor. İşte 48, 49, 50, 54 ve 56 yaşında emeklilik müjdesi ayrıntıları...
Kadın Çalışanlara 6 Yıl Erken Emeklilik
SGK'nın kadın sigortalı çalışanlara yönelik 6 yıla kadar erken emeklilik uygulaması devam ediyor. Çocuk sahibi kadınların yararlanabildiği bu hak sayesinde, doğum nedeniyle eksik primleri bulunanlar 2160 güne kadar borçlanarak emekliliğini öne çekebiliyor.
Erkeklerde Erken Emeklilik İçin Bu Tarihlere Dikkat!
Erkek sigortalılarda ise askerlik borçlanması ile emeklilik hakkı tanınıyor. Emeklilik yaşının geri çekilmesi ve prim kazanma şansının elde edilmesi avantajlarını sağlayan askerlik borçlanması, sigorta giriş tarihinin borçlanılan gün kadar geriye çekilmesini sağlıyor.