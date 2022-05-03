1,2,3,6,8 yıl erken emekli olun! 2009, 2010, 2011, 2012 sonrası işe başlayanlar! EYT gelmeden 4600, 4700, 4800 günle kısmen emeklilik yaşınızı doldurun!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kasapmında çalışan kadın ve erkekler amacıyla yayılan standart emeklilik şartlarının yanı sıra yaş haddinden emeklilik, malulen emeklilik gibi özel koşullar da bulunuyor. Bu özel haller ise çalışanlara çok erken yaşlarda emeklilik hakları sağlıyor. Bu kapsamda şartlar merak ediliyor. İşte 48, 49, 50, 54 ve 56 yaşında emeklilik müjdesi ayrıntıları...