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Haberler Ekonomi 1,2,3,4,5,6 çocuklu ailelere 650 TL ödeme! Koşulsuz şartsız yardım parası dağıtılıyor! E-Devlet ya da SYDV’den başvuran ATM'den çekiyor

1,2,3,4,5,6 çocuklu ailelere 650 TL ödeme! Koşulsuz şartsız yardım parası dağıtılıyor! E-Devlet ya da SYDV’den başvuran ATM'den çekiyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yardımlara bir yenisi daha eklendi. Çocuk başına ödeme yapılacak! Milyonlarca aile bu destekten yararlanabilecek! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin tümünü ilgilendiriyor! 2022 yılında farklı başlıklarda öğrencilere bir çok destek ödemesi yapılıyor. Son olarak da çocuk desteği parası yatırılacağı duyuruldu. Peki Çocuk desteği parası ne kadar? 2022 Çocuk desteği parası başvuru şartları neler? 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 TL destek sağlanacak. İşte detaylar...

03.10.2022 13:18 - Son Güncelleme: 03.10.2022 13:18
1,2,3,4,5,6 çocuklu ailelere 650 TL ödeme! Koşulsuz şartsız yardım parası dağıtılıyor! E-Devlet ya da SYDV’den başvuran ATM’den çekiyor

Okulların açılmasıyla birlikte aileler çocukları için para desteği alabilecekleri yerleri araştırıyor. Devlet bu noktada devreye girerek çocuklu ailelere maddi destekte bulunuyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde gelen resmi açıklamayla birlikte 650 TL'ye kadar ödeme yapılabileceği duyuruldu. Müjdeli haberin ardından başvuru şartları merak edildi.1,2,3,4,5,6 çocuklu ailelere 650 TL ödeme! Koşulsuz şartsız yardım parası dağıtılıyor! E-Devlet ya da SYDV'den başvuran ATM'den çekiyor. İşte ayrıntılar....

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1,2,3,4,5,6 çocuklu ailelere 650 TL ödeme! Koşulsuz şartsız yardım parası dağıtılıyor! E-Devlet ya da SYDV’den başvuran ATM’den çekiyor

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında evladı olanlara ödeme yapılacak. Çocuk sayına göre yapılacak bu ödemelerden yararlanma şartları şöyle;

1,2,3,4,5,6 çocuklu ailelere 650 TL ödeme! Koşulsuz şartsız yardım parası dağıtılıyor! E-Devlet ya da SYDV’den başvuran ATM’den çekiyor

'Çocuk Destek Bileşeni' ismiyle yeni bir destek programa dahil edildi. Sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklara ilişkin ilave aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek sağlanacak.

1,2,3,4,5,6 çocuklu ailelere 650 TL ödeme! Koşulsuz şartsız yardım parası dağıtılıyor! E-Devlet ya da SYDV’den başvuran ATM’den çekiyor

Bakan Yanık, "Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 TL, 3 çocuklu hanelere 450 TL, 4 çocuklu hanelere 550 TL, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 TL ilave destek sağlayacağız" dedi.

1,2,3,4,5,6 çocuklu ailelere 650 TL ödeme! Koşulsuz şartsız yardım parası dağıtılıyor! E-Devlet ya da SYDV’den başvuran ATM’den çekiyor

ÇOCUK DESTEĞİ BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Çocuk destek bileşeni yardımı başvuruları e-Devlet veya Sosyal Yardışlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla alınacak.

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