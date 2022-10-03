Okulların açılmasıyla birlikte aileler çocukları için para desteği alabilecekleri yerleri araştırıyor. Devlet bu noktada devreye girerek çocuklu ailelere maddi destekte bulunuyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde gelen resmi açıklamayla birlikte 650 TL'ye kadar ödeme yapılabileceği duyuruldu. Müjdeli haberin ardından başvuru şartları merak edildi.1,2,3,4,5,6 çocuklu ailelere 650 TL ödeme! Koşulsuz şartsız yardım parası dağıtılıyor! E-Devlet ya da SYDV'den başvuran ATM'den çekiyor. İşte ayrıntılar....