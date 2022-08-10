E-Devlet üzerinden anında 700 TL ve 1100 TL alabilirsiniz! Ön başvuru yapana veriliyor!
Pandemi yardım müracaatı uygulanabilmesi amacıyla e-devlet sistemine girilmesi ve arama kısmına "Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu" yazılması gereklidir. Daha sonra çıkan neticelerden müracaat basitçe sağlanabilir. Başvuru yapılmasından sonra, sorgulama işlemleri amacıyla arama kısmına "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" yazılmalıdır. Çıkan neticeler üzerinden devlet doğrultusundan verdiği 1.100 TL'lik yardımın alınıp alınamayacağı öğrenilebilir.
E-devlet üzerinden sosyal yardım müracaatının uygulanabilmesi amacıyla ilk olarak e-devlet parolasına sahip olunması gereklidir. E-devlet parolası aldıktan ve sisteme giriş yapılmasının sonrasında arama kısmına Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti ya da Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı) yazılarak aratılması gereklidir. Aramadan sonra çıkan ilk sonuca tıklanarak sosyal yardım ön müracaatı tamamlanabilir. Ön müracaatlarının kabul edilmesinden sonra müracaat uygulanabilmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına gidilmesi gereklidir.
PTT 700 TL Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?
PTT'nin verilen 700 TL'lik yardım müracaatları e-devlet üzerinden gerçekleştirilir. Sisteme giriş yapılmasından sonra süratli ve basit bir şekilde müracaat yapılabilir.