E-Devlet üzerinden anında 700 TL ve 1100 TL alabilirsiniz! Ön başvuru yapana veriliyor!

E-devlet üzerinden sosyal yardım müracaatının uygulanabilmesi amacıyla ilk olarak e-devlet parolasına sahip olunması gereklidir. E-devlet parolası aldıktan ve sisteme giriş yapılmasının sonrasında arama kısmına Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti ya da Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı) yazılarak aratılması gereklidir. Aramadan sonra çıkan ilk sonuca tıklanarak sosyal yardım ön müracaatı tamamlanabilir. Ön müracaatlarının kabul edilmesinden sonra müracaat uygulanabilmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına gidilmesi gereklidir.