1,2,3,4 çocuklu aileye 2.329 TL ödeme! Aile Bakanlığı’ndan öğrencilere nakit para! e-Devlet’ten başvurusu onaylanan PTT’den alacak! TC sonu 2,4,6,8 olanlar...

Devlet çocuklu ailelere yardım sağlamaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, öğrencilere SED ödemesi yapıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi olarak Ekim 2022'de toplam 349 milyon 452 bin TL yatırıldığını bildirdi. İşte destekten yararlanma şartları!