E-Devlet’ten hemen kontrol edin! Vatandaşlara 2.354 TL dağıtılıyor! Paralar 2 gün sonra hesapta!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evinde yaşlı, engelli veya yardıma muhtaç yakınına bakana ödeme yapıyor. Her ay verilen bu paralar için başvuru ekranı her gün açık! e-Devlet üzerinden hemen başvuru yapabilirsiniz. Yine aynı sayfa üstünden ödeme sorgulaması da yapılabiliyor. Söz konusu destek ödemeleri her ayın 15'inde başlıyor ve ay sonuna kadar devam ediyor. Devlet tarafından geri ödemesiz karşılıksız veriliyor. İşte detaylar...